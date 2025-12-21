Restaurangbiträde till Burger King Eslöv
2025-12-21
Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar utmaningar samt har servicekänslan i blodet och som brinner för varje gästs välbefinnande.
Att jobba hos oss innebär hårt arbete, ofta i ett högt tempo med ett stort engagemang. I gengäld erbjuder vi dig goda möjligheter till en berikande karriär, varierande arbetsuppgifter och ett helt gäng nya vänner. Krav är att du måste kunna vara flexibel, arbetstiderna varierar både dagtid kvällstid samt helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Skicka in ditt cv till eslov.jobb@fasterfood.se
E-post: eslov.jobb@fasterfood.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pmm Faster Food AB
