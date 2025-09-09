Restaurangbiträde till Bemanningen Barn och Utbildning
2025-09-09
Älskar du att laga mat och vill ha ett flexibelt jobb där du gör skillnad varje dag?
Vi söker dig som kan förbereda samt servera mat på ett smakfullt och hygieniskt sätt. Du har gymnasieutbildning, intresse för matlagning och vilja att bidra till kökets kvalitetsutveckling. Du är serviceinriktad, samarbetsvillig och trivs med ett varierande arbete i köksmiljö där kvalitet samt matglädje står i fokus.Publiceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
För att arbeta hos BBU behöver du kunna cykla, åka buss eller ha B-körkort och tillgång till bil, eftersom våra verksamheter finns i hela kommunen. Vi söker dig som både kan och vill arbeta i hela kommunen, vilket kan innebära resor utanför tätorten.
Som vikarie använder du systemet Medvind, där du själv lägger in din tillgänglighet för att bli bokad på arbetspass.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och engagerad. Det är viktigt att du har ett gott och respektfullt bemötande - både gentemot kollegor och matgäster. Du är initiativtagande, samarbetsvillig och trygg i dig själv, samt klarar av att hantera stressiga situationer.
Eftersom kommunikation och dokumentation är en viktig del av det dagliga arbetet krävs goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• du förbereder, serverar samt presenterar all typ av mat på ett smakfullt och hygieniskt sätt
• du medverkar till att köket och tillhörande utrymmen håller en god ordning och hygien
• du bidrar till att maten håller god kvalitet vid servering och utskick
• du deltar i arbetet med varubeställning samt utför ekonomiadministrativa uppgifter kopplade till varubeställning
• du utför ditt arbete i enlighet med verksamhetens egenkontrollprogram
• du utför alla i köket förekommande arbetsuppgifter och deltar aktivt i kökets och restaurangens kvalitetsutveckling
• du deltar i tillagning av mat
• du känner till och följer verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• du arbetar och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Bemanningen Barn och utbildning (BBU) bemannar vikariat som är kortare än tre månader inom Barn och utbildning. Det innebär att det är BBU som samordnar och förmedlar lediga vikariat inom förvaltningen för förskola, skola och inom måltidsenheten. Samtliga korttidsvikarier i BBU rekryteras och anställs på samma sätt som annan personal i kommunen.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
• du är minst 18 år och har kockutbildning, alternativt gymnasieutbildning inom livsmedel eller hotell- och restaurang eller erfarenhet av arbete i kök
• språktest kan komma att tillämpas som en del i rekryteringsprocessen om du inte har svensk gymnasieexamen eller SVA03
• du kompletterar ansökan med betyg som visar att du har tillräcklig utbildningsnivå
• du kan vikariera inom samtliga kök inom Örebro kommun
• du måste vara tillgänglig för arbete minst tre dagar i veckan
• du är självgående och har ett lösningsfokuserat arbetssätt
Meriterande:
• B-körkort och tillgång till egen bil
• erfarenhet av arbete i storkök
• erfarenhet av att laga specialkost
• erfarenhet av egenkontroll/HCCPTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: korttidsvikariat
Sysselsättningsgrad: verksamhetens behov
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 20
Övrig information
Rekrytering sker löpande.
Vi kräver utdrag ur belastningsregistret då arbetet innefattar arbete med barn och ungdom.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är [två veckor efter publiceringsdag].
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Kontakt
Administrativ Samordnare
Jennie Käck jennie.kack@orebro.se Jobbnummer
9499434