Restaurangbiträde till Arctic Thai & Grill i Boden
Hotel Arctic Eden AB / Restaurangbiträdesjobb / Boden Visa alla restaurangbiträdesjobb i Boden
2026-01-14
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel Arctic Eden AB i Boden
, Luleå
, Kiruna
eller i hela Sverige
Vi söker restaurangbiträde till Arctic Thai & Grill i Boden
Dina arbetsuppgifter är att ta emot betalning i kassa, svara i telefonen, plocka disk samt att diska och städa.
Som en del av Arctic Thai-familjen kommer du arbeta i ett härligt och målmedvetet team där vi tillsammans skapar en unik upplevelse för våra gäster. Vi är ett starkt sammansvetsat lag som arbetar målinriktat och med hjärta.
Tjänsten innebär arbete dagtid/kvällstid samt helger.Publiceringsdatum2026-01-14Kvalifikationer
Du som söker ska prata svenska
Övrig information
Tjänsten är på deltid, tillsvidare och vi rekryterar löpande. Vänta inte med din ansökan. Tillträde enligt överenskommelse.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig chef, Trine på mail trine@hotelarcticeden.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: Trine@hotelarcticeden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Arctic Eden AB
(org.nr 556705-5545), https://www.arcticthaigrill.com/
Björkelundsvägen 1 (visa karta
)
961 62 BODEN Arbetsplats
Arctic Thai & Grill Jobbnummer
9683770