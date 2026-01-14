Restaurangbiträde till Arctic Thai & Grill i Boden

Hotel Arctic Eden AB / Restaurangbiträdesjobb / Boden
2026-01-14


Vi söker restaurangbiträde till Arctic Thai & Grill i Boden
Dina arbetsuppgifter är att ta emot betalning i kassa, svara i telefonen, plocka disk samt att diska och städa.
Som en del av Arctic Thai-familjen kommer du arbeta i ett härligt och målmedvetet team där vi tillsammans skapar en unik upplevelse för våra gäster. Vi är ett starkt sammansvetsat lag som arbetar målinriktat och med hjärta.
Tjänsten innebär arbete dagtid/kvällstid samt helger.

Publiceringsdatum
2026-01-14

Kvalifikationer
Du som söker ska prata svenska
Övrig information
Tjänsten är på deltid, tillsvidare och vi rekryterar löpande. Vänta inte med din ansökan. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig chef, Trine på mail trine@hotelarcticeden.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: Trine@hotelarcticeden.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotel Arctic Eden AB (org.nr 556705-5545), https://www.arcticthaigrill.com/
Björkelundsvägen 1 (visa karta)
961 62  BODEN

Arbetsplats
Arctic Thai & Grill

Jobbnummer
9683770

