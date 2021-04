Restaurangbiträde, Subway Umeå - Umeå Sub Food AB - Restaurangbiträdesjobb i Umeå

Umeå Sub Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Umeå2021-04-13Subway är världens största smörgåskedja med över 44,000 butiker runtom i världen.Vi behöver nu utöka vårt team i Umeå med fler restaurangbiträden. 6 tjänster som extra anställning vid behov.Vi söker dig som vill jobba med att ge våra gäster en bra upplevelse av deras besök hos oss.Som medarbetare på Subway är det du och dina arbetskamrater som sköter den dagliga driften av restaurangen. Detta innebär att du har möjlighet att påverka din egen arbetssituation och att du hela tiden lär dig mer och utvecklas på arbetsplatsen.Du som söker ska vara fyllda 18 år med höga ambitioner. Du tar ansvar för att nå dina och restaurangens uppsatta mål och ser hela tiden möjligheter till förbättring. En förändring är för dig inget problem utan snarare en förutsättning för att bli bättre. Att ingå i ett team eller i en grupp är för dig en självklarhet för att överhuvudtaget nå framgång. Samarbete, servicemedvetenhet, flexibilitet och egenskapen att ta eget initiativ är nyckelfärdigheter som vi efterfrågar.Vill du jobba med oss så tveka inte att skicka in din ansökan!2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-05-13Umeå Sub Food ABRådhusesplanaden 17 E90328 Umeå5686713