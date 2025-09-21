Restaurangbiträde/städerska
2025-09-21
Restaurangen har funnits sedan många år tillbaka, själva företaget har drivits av ägaren sedan tio år. Vi är ett litet företag som satsar på kvalité och service vilket innebär att man kommer hit med ett leende på läpparna och bemöter kunderna vänligt. Är du den som är serviceinriktad och ansvarstagande? Då är det här jobbet till dig!
Vi söker dig som är pigg, trevlig och kan hantera stress. Dina primära arbetsuppgifter innefattar allt från städning, diskning och att hålla restaurangen ren och fräsch. Andra arbetsuppgifter i köket kan tillkomma.
Tveka inte att höra av dig om det här känns rätt för dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: atk-ab@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ATK AB
(org.nr 559084-6456) Arbetsplats
Ali Pappa Kolgrill AB Jobbnummer
9518888