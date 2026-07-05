Restaurangbiträde sökes till populär snabbmatsrestaurang i Kalmar
Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB / Restaurangbiträdesjobb / Kalmar Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kalmar
2026-07-05
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Restaurangbiträde sökes till populär snabbmatsrestaurang i Kalmar
Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning hjälper just nu en välbesökt snabbmatsrestaurang i Kalmar att hitta ett serviceinriktat och engagerat restaurangbiträde till sitt team.
Restaurangen erbjuder ett brett utbud av kebab, gyros, hamburgare mm och har många gäster varje dag. Därför söker vi dig som trivs i ett högt tempo, gillar att arbeta med människor och vill vara en del av ett sammansvetsat team.Publiceringsdatum2026-07-05Om tjänsten
I rollen som restaurangbiträde kommer du att arbeta med flera olika arbetsuppgifter inom restaurangen. Arbetsuppgifterna varierar mellan köksförberedelser, enklare matlagning, servering, kassaarbete och att hålla restaurangen ren och välorganiserad.
Arbetet innebär både kvälls- och helgarbete, vilket gör att vi söker dig som är flexibel och tycker om att arbeta när tempot är som högst.Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av råvaror och enklare matlagning
Hjälpa till vid tillagning av kebab, hamburgare och andra rätter
Kassaarbete och kundservice
Servering och hantering av beställningar
Disk och städning
Säkerställa god hygien och ordning i restaurangen
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och positiv
Klarar av att arbeta i högt tempo
Är ansvarstagande och noggrann
Har lätt för att samarbeta med andra
Kan arbeta kvällar och helger
Har erfarenhet från restaurang, kök eller snabbmatverksamhet
Meriterande
Tidigare erfarenhet av grill, kebab eller snabbmat
Kassavana
Kunskaper inom livsmedelshygien
Vi erbjuder
Ett varierande och socialt arbete
Ett trevligt team och god arbetsgemenskap
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Lön enligt överenskommelse
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan snarast.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB är en jobbförmedling, rekryteringspartner och jobbcoachningsföretag kopplad till Arbetsförmedlingen. Vi hjälper arbetssökande att hitta rätt jobb och arbetsgivare att hitta rätt personal. Genom att erbjuda både rekryteringshjälp och kostnadsfri individuell coaching skapar vi matchningar som leder till långsiktiga anställningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB
(org.nr 559301-9101) Jobbnummer
9992804