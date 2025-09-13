Restaurangbiträde sökes till Köket Restaurang och Pizzeria

Teya I Uppsala AB / Restaurangbiträdesjobb / Örebro
2025-09-13


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Teya I Uppsala AB i Örebro, Uppsala, Danderyd, Stockholm, Höör eller i hela Sverige

Vi söker för vår klient, SaSi Restaurang & Pizzeria i Örebro Handelsbolag en restaurangbiträde.
Arbetsuppgifter: Lättare förberedning och tillagning och servering av mat till våra gäster, kassatjänst/diskning ingår
Är du serviceinriktad, gillar ett högt arbetstempo och kan jobba med varierande arbetsuppgifter kan du vara rätt person och den nya kollegan vi söker.

Vad erbjuder vi? Vi erbjuder en tjänst där du kommer att jobba i restaurangmiljö där serviceanda och teamkänsla står i fokus.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: koketorebro@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Teya I Uppsala AB (org.nr 559153-9423)
Tackjärnsgatan 5 (visa karta)
703 83  ÖREBRO

Arbetsplats
Köket Restaurang och Pizzeria

Jobbnummer
9507398

Prenumerera på jobb från Teya I Uppsala AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Teya I Uppsala AB: