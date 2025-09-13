Restaurangbiträde sökes till Köket Restaurang och Pizzeria
Teya I Uppsala AB / Restaurangbiträdesjobb / Örebro Visa alla restaurangbiträdesjobb i Örebro
2025-09-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Teya I Uppsala AB i Örebro
, Uppsala
, Danderyd
, Stockholm
, Höör
eller i hela Sverige
Vi söker för vår klient, SaSi Restaurang & Pizzeria i Örebro Handelsbolag en restaurangbiträde.
Arbetsuppgifter: Lättare förberedning och tillagning och servering av mat till våra gäster, kassatjänst/diskning ingår
Är du serviceinriktad, gillar ett högt arbetstempo och kan jobba med varierande arbetsuppgifter kan du vara rätt person och den nya kollegan vi söker.
Vad erbjuder vi? Vi erbjuder en tjänst där du kommer att jobba i restaurangmiljö där serviceanda och teamkänsla står i fokus.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: koketorebro@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teya I Uppsala AB
(org.nr 559153-9423)
Tackjärnsgatan 5 (visa karta
)
703 83 ÖREBRO Arbetsplats
Köket Restaurang och Pizzeria Jobbnummer
9507398