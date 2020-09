Restaurangbiträde sökes till Jett'z Burger AB - Jett'z Burger AB - Restaurangbiträdesjobb i Stockholm

Jett'z Burger AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm2020-09-01Vi söker dig som brinner för matlagning och kundnöjdhet och som kan ge våra kunder den smakupplevelse dom förtjänar i din roll som restaurangbiträde.Vi vill att du gillar och är bra på att organisera och planera arbetet med att få ut beställningar på bästa sätt. Du vill också att ditt kök ska skina rent efter alla våra regler och legala krav.Du är i grunden en positiv person och har förmåga att inspirera dina medarbetare att ge allt för att skapa den bästa kundupplevelsen.2020-09-01Helst 1 års dokumenterad erfarenhet som restaurang biträde.Behärskar antingen engelska, svenska och arabiska språket i tal.Är flexibel när det gäller arbetstider.We are looking for you who are passionate about cooking and customer satisfaction and who can give our customers the taste experience they deserve in your role as restaurant assistant.We want you to like and are good at organizing and planning work to get the orders out in the best way. You also want your kitchen to shine clean according to all our rules and legal requirements.You are basically a positive person and have the ability to inspire your employees to give everything to create the best customer experience.QualificationsPreferably 1 year documented experience as a restaurant assistant.Master either English, Swedish and Arabic language in speech.Is flexible in working hours.Sista dag att ansöka är 2020-10-01Jett'z Burger ABSockenvägen 370 A12263 Enskede5341780