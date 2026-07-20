Restaurangbiträde sökes
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2026-07-20
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Restaurangbiträde – Heltid och Deltid
Vi söker nu två restaurangbiträden till vår verksamhet – en tjänst på heltid och en tjänst på deltid. Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Tillträde sker omgående.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som restaurangbiträde kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter, bland annat:
Ta emot beställningar och hantera kassan.
Servera gäster och ge god service.
Portionera mat.
Plocka undan disk och diska.
Hålla rent och snyggt i matsal och kök.
Hjälpa till med enklare matförberedelser, exempelvis sallader och andra köksuppgifter.
Vi söker dig som
Är positiv, noggrann och serviceinriktad.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta i ett högt tempo.
Är flexibel och har en vilja att lära dig nya arbetsuppgifter.
Tidigare erfarenhet från restaurang eller service är meriterande, men inget krav.
Anställning
1 tjänst: Heltid
1 tjänst: Deltid
Tillträde: Omgående
Vi ser fram emot din ansökan och rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: zayasushi5@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Suld AB
(org.nr 559570-9139)
Kungsgatan 24 (visa karta
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961 34 BODEN Jobbnummer
10007558