Restaurangbiträde sökes

Suld AB / Restaurangbiträdesjobb / Boden
2026-07-20


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Restaurangbiträde – Heltid och Deltid
Vi söker nu två restaurangbiträden till vår verksamhet – en tjänst på heltid och en tjänst på deltid. Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Tillträde sker omgående.

Publiceringsdatum
2026-07-20

Dina arbetsuppgifter
Som restaurangbiträde kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter, bland annat:
Ta emot beställningar och hantera kassan.

Servera gäster och ge god service.

Portionera mat.

Plocka undan disk och diska.

Hålla rent och snyggt i matsal och kök.

Hjälpa till med enklare matförberedelser, exempelvis sallader och andra köksuppgifter.

Vi söker dig som
Är positiv, noggrann och serviceinriktad.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta i ett högt tempo.
Är flexibel och har en vilja att lära dig nya arbetsuppgifter.
Tidigare erfarenhet från restaurang eller service är meriterande, men inget krav.

Anställning
1 tjänst: Heltid
1 tjänst: Deltid
Tillträde: Omgående

Vi ser fram emot din ansökan och rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: zayasushi5@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Suld AB (org.nr 559570-9139)
Kungsgatan 24 (visa karta)
961 34  BODEN

Jobbnummer
10007558

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