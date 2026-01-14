Restaurangbiträde sökes
Marmon 1 AB / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala Visa alla restaurangbiträdesjobb i Uppsala
2026-01-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marmon 1 AB i Uppsala
American Steakhouse Burgers söker nya kollegor till Boländerna.
American Steakhouse Burgers är av många klassade som Uppsalas bästa inom vårt område. Vår kultur präglas av ett starkt engagemang, kvalitet och en vilja att ständigt utveckla sig själv och företaget.
Som person kan du arbeta både självständigt och i mindre grupp. Du har ett starkt engagemang och vilja att lära dig nya saker. Du förstår vikten av hög kvalité på maten som serveras och gör alltid ditt bästa för att kunden ska få det bästa möjliga. Vidare kan du jobba i ett mycket högt tempo, är noggrann, har ett öga för detaljer, följer instruktioner, samt arbetar mot företagets uppsatta mål. Arbetet innefattar allt inom restaurang och man måste därför behärska tillagning av mat, kassa, prepp, varumottagning samt städning. Observera att det är ett högt tempo emellanåt. Därför är det ett krav att du har jobbat i restaurangkök tidigare! Minst 1 års erfarenhet krävs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: info@americansteakhouseburgers.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marmon 1 AB
(org.nr 559028-2710) Arbetsplats
ASB Jobbnummer
9682774