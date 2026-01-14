Restaurangbiträde sökes

Marmon 1 AB / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala
2026-01-14


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Marmon 1 AB i Uppsala

American Steakhouse Burgers söker nya kollegor till Boländerna.
American Steakhouse Burgers är av många klassade som Uppsalas bästa inom vårt område. Vår kultur präglas av ett starkt engagemang, kvalitet och en vilja att ständigt utveckla sig själv och företaget.
Som person kan du arbeta både självständigt och i mindre grupp. Du har ett starkt engagemang och vilja att lära dig nya saker. Du förstår vikten av hög kvalité på maten som serveras och gör alltid ditt bästa för att kunden ska få det bästa möjliga. Vidare kan du jobba i ett mycket högt tempo, är noggrann, har ett öga för detaljer, följer instruktioner, samt arbetar mot företagets uppsatta mål. Arbetet innefattar allt inom restaurang och man måste därför behärska tillagning av mat, kassa, prepp, varumottagning samt städning. Observera att det är ett högt tempo emellanåt. Därför är det ett krav att du har jobbat i restaurangkök tidigare! Minst 1 års erfarenhet krävs!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: info@americansteakhouseburgers.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Marmon 1 AB (org.nr 559028-2710)

Arbetsplats
ASB

Jobbnummer
9682774

Prenumerera på jobb från Marmon 1 AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Marmon 1 AB: