Restaurangbiträde snabbmatsrestaurang med drive-in

Nu startar vi Svenne's. Snabbmatsrestaurang i Kallhäll (bredvid OKQ8) med 70 sittplatser och drive-in. Vi kommer servera klassisk snabbmat som kebab och hamburgare men även husmanskost till lunch på vardagar.
Vi söker dig som är ansvarfull, snabb, gillar ha mycket att göra och brinner för service. Här blandas kassaarbete med enklare matlagning, städ och disk. Allt i teamet hjälps åt med arbetsuppgifterna.
Meriterande med nystartsjobb men det vi först och främst söker är rätt person.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: tomas@svenne.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svennes Restauranger AB
(org.nr 559541-6784)
Jättevägen 2 (visa karta
)
176 77 JÄRFÄLLA Kontakt
Tomas Källman tomas@svenne.se 0706697965 Jobbnummer
