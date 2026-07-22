Restaurangbiträde Rosegarden Gislaved
Restaurang Bambu Gislaved AB / Restaurangbiträdesjobb / Gislaved Visa alla restaurangbiträdesjobb i Gislaved
2026-07-22
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang Bambu Gislaved AB i Gislaved
OM OSS
Rosegarden utvecklas hela tiden och fortsätter växa sig allt större. Vi har restauranger från Malmö i söder upp till Umeå i norr. Hos oss möter den traditionella asiatiska matfilosofin en modern, okonstlad och spännande miljö. Service är kärnan i vår affärsverksamhet och allt vi gör.
Vi erbjuder våra anställda goda karriär- och utvecklingsmöjligheter och om så önskas att jobba på andra restauranger inom kedjan.
Vi söker nu dig som vill jobba som restaurangbiträde tillsammans med oss!
DINA ARBETSUPPGIFTER
Som restaurangbiträde på Rosegarden tar du hand om gästernas beställningar och ansvarar för att ge dem en unik upplevelse med bästa möjliga service och du är uppmärksam på synpunkter från våra gäster.
Du förbereder mat, arbetar i Drive-in, i kassan samt med renhållning av lokalen. Du deltar i planering, arrangemang av kampanjer och andra evenemang med anknytning till restaurangen.
ÖNSKVÄRDA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från restaurang- eller hotellbranschen men det är inget krav!
Vi ser gärna att du är strukturerad, har en drivkraft utöver det vanliga och en naturlig känsla för service.
Du behärskar det svenska språket och gärna att du talar engelska, det är ett stort plus om du även behärskar ett asiatiskt språk.
Vår framgång ligger i förmågan att samarbeta, därför är det viktigt att du är en lagspelare och kan hantera stressiga situationer. Våra restauranger är öppna dagtid, kvällar och helger och det är därför viktigt att du kan vara flexibel med din arbetstid.
Tjänsten gäller heltid.
• Tänk på att skicka en komplett ansökan i form av CV, personligt brev samt foto på dig själv.
• Märk ansökan med "Restaurangbiträde RG Gislaved"
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: gislaved@rosegardengroup.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde RG Gislaved". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Bambu Gislaved AB
(org.nr 559106-7649)
Smålandiagatan 1 (visa karta
)
332 30 GISLAVED Arbetsplats
Rosegarden Gislaved Jobbnummer
10009481