Restaurangbiträde / Restaurangpersonal Husby Centrum
Soltan Grill Stockholm AB / Restaurangbiträdesjobb / Enköping Visa alla restaurangbiträdesjobb i Enköping
2026-01-27
Välkommen till Soltan Grill i Husby Centrum!
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad person som vill bli en del av vårt team. Hos oss arbetar du i en familjär miljö mitt i Husby Centrum.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Kassahantering
Servering och kundbemötande
Städning och disk
Hjälp med enklare matlagning
Fotografering och filmning av mat för sociala medier och marknadsföringKvalifikationer
Det är meriterande om du har rätt till anställningsstöd via Arbetsförmedlingen
Erfarenhet från restaurang är meriterande men inget krav
Du är social, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team
Det viktigaste för oss är att du har en positiv inställning och alltid ger bästa möjliga service till våra gäster.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: Soltangrill@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soltan Grill Stockholm AB
(org.nr 559530-4758)
Ruts Väg 12 (visa karta
)
749 52 GRILLBY Kontakt
Peyman Farahani Soltangrill@gmail.com 0700600013 Jobbnummer
9706909