Restaurangbiträde / Restaurangpersonal Husby Centrum

Soltan Grill Stockholm AB / Restaurangbiträdesjobb / Enköping
2026-01-27


Välkommen till Soltan Grill i Husby Centrum!

Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad person som vill bli en del av vårt team. Hos oss arbetar du i en familjär miljö mitt i Husby Centrum.

Publiceringsdatum
2026-01-27

Dina arbetsuppgifter
Kassahantering
Servering och kundbemötande
Städning och disk
Hjälp med enklare matlagning
Fotografering och filmning av mat för sociala medier och marknadsföring

Kvalifikationer
Det är meriterande om du har rätt till anställningsstöd via Arbetsförmedlingen
Erfarenhet från restaurang är meriterande men inget krav
Du är social, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team

Det viktigaste för oss är att du har en positiv inställning och alltid ger bästa möjliga service till våra gäster.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: Soltangrill@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Soltan Grill Stockholm AB (org.nr 559530-4758)
Ruts Väg 12 (visa karta)
749 52  GRILLBY

Kontakt
Peyman Farahani
Soltangrill@gmail.com
0700600013

Jobbnummer
9706909

