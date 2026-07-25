Restaurangbiträde på helger

Ogima AB / Restaurangbiträdesjobb / Arvika
2026-07-25


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Pizzabutik Amigo ligger i Arvika och serverar pizza, kebab, hamburgare och sallader, vi har även drive-in och onlineförsäljning.
Du kommer att arbeta med de flesta förekommande uppgifterna i restaurangen som till exempel stå i kassan och ta emot beställningar, förbereda sallader och hamburgare, servering, disk, städning med mera. Du som söker bör vara serviceinriktad, självgående och kan ta egna initiativ.
Vi söker nu dig som är sugen på att jobba under helger.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: kaplan@pizzeriaamigo.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ogima AB (org.nr 556795-6221)
Västra Kyrkogatan 53 (visa karta)
671 30  ARVIKA

Arbetsplats
Pizzabutik Amigo

Kontakt
Sabri Kaplan
kaplan@pizzeriaamigo.com
070-266 45 38

Jobbnummer
10011482

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