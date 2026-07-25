Restaurangbiträde på helger
Ogima AB / Restaurangbiträdesjobb / Arvika Visa alla restaurangbiträdesjobb i Arvika
2026-07-25
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Pizzabutik Amigo ligger i Arvika och serverar pizza, kebab, hamburgare och sallader, vi har även drive-in och onlineförsäljning.
Du kommer att arbeta med de flesta förekommande uppgifterna i restaurangen som till exempel stå i kassan och ta emot beställningar, förbereda sallader och hamburgare, servering, disk, städning med mera. Du som söker bör vara serviceinriktad, självgående och kan ta egna initiativ.
Vi söker nu dig som är sugen på att jobba under helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: kaplan@pizzeriaamigo.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ogima AB
(org.nr 556795-6221)
Västra Kyrkogatan 53 (visa karta
)
671 30 ARVIKA Arbetsplats
Pizzabutik Amigo Kontakt
Sabri Kaplan kaplan@pizzeriaamigo.com 070-266 45 38 Jobbnummer
10011482