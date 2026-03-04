Restaurangbiträde på anrika Åkerblads i Tällberg
2026-03-04
Åkerblads Gästgiveri, Hotell & Spa är en familjeägd hotellverksamhet belägen i vackra Tällberg, Dalarna. Gården har sedan 1400-talet varit i familjen Åkerblads ägo & idag arbetar 19:e - 22:a generationen Åkerblad tillsammans med ett starkt 50-manna team för att ge gästen en minnesvärd upplevelse. Upplevelser är vårt nyckelord, det är vad vi förmedlar till gästen från det att hen checkar in tills dess att hen längtar tillbaka till Siljans glittrande vatten. Vårt mål är att leverera en unik produkt vilket avspeglar sig inte bara i de anrika lokalerna utan även i hotellets 73 st. gästrum där alla är personligt inredda & inget rum är det andra likt. Vår restaurang arbetar med lokalt producerade råvaror & personliga smaker, för såväl konferensgäster som för weekendgäster. Hotellet är idag klassificerat med fyra stjärnor & har siktet inställt på ständig utveckling där kvalité & service är ledorden.
Vill du arbeta i en levande hotellmiljö där service och gästupplevelse står i centrum? Vi söker nu ett engagerat restaurangbiträde till vår hotellrestaurang inför sommarsäsongen!
Om rollen
Som restaurangbiträde hos oss får du en varierad roll där du arbetar både med förberedelser och service ute i restaurangen. Du är en viktig del av teamet och bidrar till att våra gäster får en trevlig upplevelse under hela besöket.

Dina arbetsuppgifter
• Förbereda måltider i matsalen
• Ta enklare beställningar från gäster
• Tallriksservering, vara serveringsmedarbetare behjälpliga att bära tallrikar
• Uppdukning och avdukning av bord, förbereda bord inför- & efter det att gäster ätit sin måltid
• Påfyllning vid bufféservering
• Disk och städning av restaurangmiljön
• Säkerställa att restaurangen håller hög standard och är inbjudande
Vi söker dig som:
• Är minst 16år
• Är serviceinriktad och positiv
• Trivs med att arbeta i team
• Är stresstålig och noggrann
• Har god kommunikativ förmåga och ett öppet sinne
• Kan arbeta flexibla tider (dag, kväll och helg)
• Erfarenhet från restaurang är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
• Ett roligt och omväxlande sommarjobb
• Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
• Möjlighet att utvecklas inom hotell- och restaurangbranschen
Anställningsform: Säsongsanställning (juni-augusti)
Omfattning: Deltid/heltid enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med en kort presentation om dig själv till restaurang@akerblads.se
senast 29/3.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
