Restaurangbiträde hos O'Learys
O'learys Trademark AB / Restaurangbiträdesjobb / Uddevalla Visa alla restaurangbiträdesjobb i Uddevalla
2026-07-20
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Restaurangbiträde hos O'Learys Uddevalla
Om tjänsten: Vi söker nu en glad och utåtriktad person som är redo att ta sig an olika uppgifter och bidra till en trivsam och professionell atmosfär på O'Learys Uddevalla. Som restaurangbiträde agera man flera olika roller, som Runner, Disk, Servis, eller Köksbiträde med olika arbetsuppgifter för att säkerställa en smidig drift av restaurangen och leverera enastående service till våra gäster.
Om dig: Vi letar efter dig som värderar likabehandling och respekt gentemot både kollegor och gäster. Din passion för mat, service och att skapa minnesvärda gästupplevelser kommer att vara avgörande för din roll hos oss. Vi söker dig som kommer vara stolt medlem i O'Learys-familjen och som strävar efter att upprätthålla en hög standard och kvalitet i allt du gör, både individuellt och som en del av vårt team.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Ansvara för att utföra noggrann städning och underhåll av lokalerna enligt givna rutiner och checklistor
Stöttning vid disk och bar genom att plocka disk och fylla på förbrukningsmaterial
Sortering och diskning av all inkommande disk
Ansvara för att hålla diskrummet rent och organiserat
Tömning av sopor och hålla rent i avlopp
Välkomna och bemöta gäster, tar beställning och servera mat och dryck
Hantering av betalningar
Förberedning av råvaror samt städa i köket
Stöttning vid inventering samt ta emot varuleveranser
Önskad erfarenhet och egenskaper:
Minst ett års arbetslivserfarenhet som servispersonal i restaurang/bar samt god kassavana
Flytande tal och skrift i svenska samt har goda kunskaper i engelska
Minst gymnasieutbildning
Relationsskapande, stresstålig och gillar att arbeta som en del av ett team
Förmåga att kunna hantera många arbetsuppgifter samtidigt
Problemlösare med fokus att skapa en bra upplevelse för gästen
Ha en passion för mat, dryck, sport och människor
Låter det här som något för dig?
Tveka inte att söka tjänsten redan idag, intervjuer sker löpande. Vid frågor om tjänsten kontakta felicia.larsson@olearys.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vad erbjuder vi dig?
Personlig utveckling
Möjlig karriärstege
Kollektivavtal
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Extra vid behov
Arbetstider: Kvällar/Helger
Plats: Uddevalla
Om O'Learys
O'Learys är mer än bara en restaurang. Det är ett nöjescentrum som utöver kärleken till sport, mat, dryck och god stämning är en mötesplats fylld av aktiviteter och nöjen alla dagar i veckan. Utöver vårt stora aktivitetsutbud med allt för både stora och små, erbjuder vi även live evenemang och konserter med några av Sveriges största DJ's, band och artister.
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Av den anledningen använder vi Alva Labs assessmentmetoder i våra rekryteringsprocesser för att hjälpa oss identifiera kandidater med störst sannolikhet att trivas och passa rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8095756-2107809". Arbetsgivare O'Learys Trademark AB
(org.nr 556658-2895), https://career.olearys.com
Kungsgatan 6 (visa karta
)
451 30 UDDEVALLA Arbetsplats
O'Learys Jobbnummer
10007285