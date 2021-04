Restaurangbiträde//holygreens//stockholm - The We Select Company AB - Restaurangbiträdesjobb i Stockholm

The We Select Company AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm2021-04-13På Holy Greens arbetar vi sedan 2013 med att göra Sverige hälsosammare och gladare. Vill du vara med i vår gemenskap? Vi växer så det knakar och söker nu medarbetare till våra restauranger i Stockholm!Har du erfarenhet av restaurang, snabbmatskedja, storkök eller är du bara sugen på ett serviceyrke i högt tempo med härlig teamkänsla? Vi vill att du är lika strukturerad, kvalitetsmedveten och hjälpsam som dina kommande kollegor och har du någon form av restaurangutbildning är det meriterande. Och så en påminnelse om tempot - våra sallader och juicer är populära så det blir stundtals lite hektiskt i köket.OM ROLLEN:RESTAURANGMEDARBETARETjänsten innebär både köksarbete och försäljning/service. Alla våra ingredienser förädlas från grunden - vi hackar, skalar, väger, mixar, ångar och kokar i ett högt tempo! Ute i restaurangen tar Du hand om våra kunder som uppskattar en snabb hantering och ett trevligt bemötande. I rollen ingår även bland annat städ, disk, upplockning och påfyllning av varor.DÄRFÖR HOLY GREENS?Vi är ett ungt, expansivt hälsoföretag som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter för dig som är engagerad. Här blir du en del av vår stora familj där vi har kul på jobbet och värderar gemenskap och sammanhållning högt. Hos oss är ingen dag den andra lik och trots ett stundtals högt tempo så finns det alltid tid för skratt!Vår bransch erbjuder ett mångsidigt och utvecklande arbetsklimat för dig som är lösningsorienterad och snabb i fötterna. Särskiljande för just oss är din möjlighet att påverka ett större sammanhang - framväxten av hälsosam snabbmat.#grönkärlekÖVRIG INFORMATIONAnställningsgrad: deltid/enstaka dagar med möjlighet till heltid framöver.Plats: StockholmLön: timlön - vi är anslutna till Visita och följer kollektivavtalFörmåner: tjänstepension, friskvårdsbidrag, personallunch, sociala aktiviteter, trevligaste kollegorna...Startdatum: Vår 2021Arbetsintervjuer hålles löpande så skynda dig in med din ansökan! Tjänsten kan komma att tillsättas omgående.FÖLJ OSS2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-05-31The We Select Company AB5689476