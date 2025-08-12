Restaurangbiträde, Bolidens förskola
Skellefteå kommun, Support och lokaler / Restaurangbiträdesjobb / Skellefteå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Skellefteå
2025-08-12
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, Support och lokaler i Skellefteå
Vi söker nu ett restaurangbiträde till Bolidens förskola som vill vara med och skapa måltidsupplevelser som överträffar förväntningarna. Hos oss på måltidsavdelningen blir du del av ett arbetslag där vi jobbar mest av allt för andra men även för varandra.
Bolidens förskola är en ny 6 avdelningsförskola som serverar ungefär 120 lunchgäster dagligen, samt frukost och mellanmål. Många maträtter kommer varma från Bolidenskolan.
Läs mer om måltidsavdelningen här: https://skelleftea.se/invanare/startsida/bo-trafik-och-miljo/kok-och-restaurang/jobba-pa-maltidsavdelningen?query=kock
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Som restaurangbiträde har du intresse i att utveckla maten genom nära samarbete med kollegor och matgäster. Du bidrar till att skapa en trivsam miljö och lockande presentationer av kökets/restaurangens utbud. I ditt uppdrag följer du rutiner i hantering av specialkost och tar ansvar för säker hantering. Arbetsuppgifterna innebär även egenkontroll, disk efter måltider samt förberedande av frukost och mellanmål.
Arbetstiderna är dagtid, måndag - fredag.Kvalifikationer
Vi söker ett restaurangbiträde med erfarenhet från storkök, restaurang eller liknande. Vi ser gärna att du har kunskap om både det varma och kalla köket samt hantering av specialkost, egenkontroll och användning av maskiner i storkök. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, samarbeta väl med andra och kan snabbt hitta lösningar på problem. Vidare har du tillräckliga kunskaper i svenska språket för säker livsmedelshantering. Du har god datavana och lär dig snabbt nya system. Du är flexibel och anpassar dig snabbt när förutsättningarna ändras.
ÖVRIGT
Förvaltningen Support och lokaler har till uppdrag att samordna och utveckla effektivt stöd så att kommunens verksamheter kan fokusera på sina olika huvuduppdrag och ge effektivare service till kommunens invånare. Vi ansvarar för kommunens övergripande samordning och utveckling av tjänster inom områden som måltid, fastighet, personal, ekonomi, inköp, information, kundtjänst och IT.
Läs mer om Skellefteå här: https://skelleftea.se
Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "583411". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Support och lokaler Kontakt
HR-Partner
Marielle Rånes 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
9454039