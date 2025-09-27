Restaurangbiträde
2025-09-27
Restaurangbiträde
Som restaurangbiträde är du en viktig del av vår dagliga drift och ser till att restaurangen håller högsta standard när det gäller kundservice.
Du är ofta den första kontakten gästerna har och bidrar till att skapa en trevlig och välkomnande atmosfär.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Att ta emot och servera gäster med ett leende.
Kassahantering och beställningar.
Förberedelse och uppläggning av enklare rätter och drycker.
Städning för att hålla restaurangen ren och trivsam.
Att säkerställa att rutiner för hygien och livsmedelssäkerhet följs.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och gillar att arbeta med människor.
Trivs i en miljö med högt tempo.
Är noggrann, ansvarstagande och flexibel.
Har erfarenhet från restaurang eller café (meriterande men inget krav).
Kan kommunicera väl på svenska och gärna engelska.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med härlig laganda och trevliga kollegor.
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen.
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen till Pong - där smaker möts och karriärer tar fart! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Endast via mail tack
E-post: pam@ponghenrilsdal.se Arbetsgivarens referens
