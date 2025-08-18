Restaurangbiträde
Glada Spisen AB / Restaurangbiträdesjobb / Haninge Visa alla restaurangbiträdesjobb i Haninge
Endast 25 minuters bilresa från centrala Stockholm kommer du till omväxlande och vackra golfbanor (HaningeStrand & Husby/Österhaninge) som är belägna i en lantlig miljö.
Där driver Glada Spisen AB två golfrestauranger som utgör hjärtat för både verksamheten och gästerna. Vi har stora uteserveringar och tillhörande kiosker.
Rekrytering sker omgående
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för ett restaurangbiträde. Servering, kassa och disk. Även kunna rycka in och vara behjälplig till kök och kallskänk.
I tjänsten ingår "dagpass" och "stängningspass", samt helger, vilket gör det viktigt att du kan ta dig till och från arbetet på egen hand.
Jobbeterbjudandet är från och med nu till och med oktober 2025.
Välkommen med din ansökan med kort beskrivning av dig och CV till jobb@golfrestaurang.com
Märkning: Restaurangbiträde
Vi kommer starta rekryteringsarbetet direkt. Snabb rekrytering Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
E-post: jobb@golfrestaurang.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde". Arbetsgivare Glada Spisen AB
(org.nr 559134-9872)
Lindersbergsvägen 21 (visa karta
)
137 95 ÖSTERHANINGE Arbetsplats
Haningestrand golfrestaurang Jobbnummer
9463508