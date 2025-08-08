Restaurangbiträde
2025-08-08
Med verksamhet i nästan 40 länder, över hela världen, är vårt syfte att vara den bästa delen av resan. Oavsett om våra kunder flyger utomlands på semester, åker på affärsresa eller pendlar till jobbet med tåg, strävar vi efter att erbjuda dem mat- och dryckesupplevelser som uppfyller deras många olika smaker och behov.
Servicemedarbetare för deltid och extrajobb till Stockholm City.
Nu söker vi superstjärnor till våra Caféer och Restauranger på Stockholm central station! Vi söker efter dig som trivs i rampljuset, brinner för gästmötet och som alltid vill överträffa våra gästers förväntningar med det lilla extra! Vi erbjuder flexibla arbetstider på våra många olika enheter vilket gör att du kommer få en bred kompetens samt enkelt kan kombinera jobbet med skola och fritidsaktiviteter.
Som Servicemedarbetare hos oss så har du huvudrollen i att skapa ett unikt möte med våra gäster. Tillsammans med dina kollegor är du med och skapar upplevelser i världsklass varje dag. Du arbetar både i kassan, i köket och ute i restaurangen. Du kommer få möjlighet att arbeta på flera av våra enheter bland annat Burger King, UpperCrust, Starbucks med fler. Vi utbildar alla nyanställda i alla våra arbetsstationer oavsett erfarenhet så att du får en bra start hos oss och kunskaper du kommer kunna ta med dig genom hela livet. Arbetet är förlagt både dagtid, kvällar samt helger.
Är du vår nästa stjärna?
Vi söker dig som gillar att arbeta i ett team som kännetecknas av ett professionellt och glatt samarbete, där du själv tar ett eget ansvar för att bidra till detta. Tempot på våra enheter kommer många gånger vara högt och arbetet kräver att du som person är både effektiv och stresstålig. Vidare är du flexibel, ansvarstagande och lösningsfokuserad i ditt sätt att arbeta. Du har alltid en positiv inställning och du är en given lagspelare, du hjälper alltid till där det behövs! Du talar och skriver både engelska och svenska obehindrat.
Vi erbjuder:
• Trygga anställningsvillkor med tjänstepension och försäkringar genom våra kollektivavtal med HRF och Unionen
• 40 % personalrabatt och subventionerad lunch
• Friskvårdsbidrag
• Utmanande säljtävlingar med fina priserPubliceringsdatum2025-08-08Övrig information
I din ansökan ska du ange medborgarskap och du ska kunna uppvisa pass som styrker ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schewiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
OB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19612-43578537". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scandinavian Service Partner AB
(org.nr 556006-3637) Arbetsplats
SSP Sweden Stockholm Central Kontakt
Sanaz Beytollah (0046) 0736881662 Jobbnummer
9451278