Restaurangbiträde
Asian Town Nordby AB / Restaurangbiträdesjobb / Strömstad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Strömstad
2026-07-20
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Är du serviceinriktad, trivs med att arbeta i ett högt tempo och älskar att ge gäster en fantastisk upplevelse? Då vill vi ha dig i vårt team!Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
Asian Town är en restaurang där Asiens rika smaker möter en trivsam och välkomnande miljö. Vi erbjuder en spännande buffé, meny och en varm atmosfär för våra gäster.Om tjänsten
Som serveringspersonal hos oss kommer du att:
✅ Skapa en trevlig upplevelse för våra gäster
✅ Duka, plocka av och hålla ordning i matsalen
✅ Hantera betalningar och kassa
✅ Samarbeta med köket och övriga kollegor för att ge bästa möjliga service
Vi söker dig som:
✔️ Har en positiv inställning och brinner för service
✔️ Är stresstålig och trivs i ett högt arbetstempo
✔️ Har erfarenhet av servering (meriterande men inget krav)
✔️ Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger
Vi erbjuder:
⭐️ Ett härligt team och en familjär arbetsmiljö
⭐️ Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
⭐️ En spännande arbetsplats med god mat och glada gäster
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation så snart som möjligt!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
hej@asiantown.se
E-post: hej@asiantown.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde NORDBY". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Asian Town Nordby AB
(org.nr 556766-9808)
452 70 STRÖMSTAD Jobbnummer
10006780