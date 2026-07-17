Restaurangbiträde

Rossli AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-07-17


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Vi söker ett restaurangbiträde till vårt team!
Är du serviceinriktad, ansvarsfull och trivs med att arbeta i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker.

Publiceringsdatum
2026-07-17

Dina arbetsuppgifter
Ta emot och hjälpa kunder
Kassahantering
Förbereda och servera mat
Disk och städning
Se till att restaurangen hålls ren och välorganiserad
Övriga arbetsuppgifter som förekommer i restaurangverksamhet

Vi söker dig som:
Är positiv och har god samarbetsförmåga
Är stresstålig och noggrann
Kan arbeta kvällar och helger vid behov
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav

Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Introduktion och upplärning
Möjlighet till utveckling
Anställning enligt överenskommelse (heltid, deltid eller timanställning)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: mawsumiakter2630@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rossli AB (org.nr 559446-2367)
Nordmarksvägen 5 Lgh 1104 (visa karta)
123 72  FARSTA

Jobbnummer
10005172

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