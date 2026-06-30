Restaurangbiträde
Eva Norr AB / Restaurangbiträdesjobb / Nordmaling Visa alla restaurangbiträdesjobb i Nordmaling
2026-06-30
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eva Norr AB i Nordmaling
Restaurangbiträde sökes – Ny restaurang & pizzeria i Rundvik
Vi söker nu ett restaurangbiträde till vår nya restaurang och pizzeria i Rundvik.
Är du serviceinriktad, positiv och trivs med att arbeta i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Servering och kundbemötande
Förberedelse av mat och enklare köksarbete
Kassa- och beställningshantering
Städning och hålla restaurangen ren och trivsam
Vi söker dig som:
Är glad, ansvarstagande och samarbetsvillig
Har god servicekänsla och ett trevligt bemötande
Kan arbeta både självständigt och i team
Erfarenhet är meriterande men inget krav – vi lär upp rätt person
Vi erbjuder:
Arbete i en nyöppnad restaurang med trevlig arbetsmiljö
Introduktion och upplärning
Chans att växa tillsammans med verksamhetenSå ansöker du
Skicka din ansökan eller kom förbi restaurangen och presentera dig.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: luqman.surche90@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eva Norr AB
(org.nr 559519-5867)
Masonitevägen 2 (visa karta
)
914 41 RUNDVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Roma Pizzeria Kontakt
Luqman Khorsheed Hasan luqman.surche90@gmail.com 070-9745183 Jobbnummer
9986022