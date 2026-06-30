Restaurangbiträde

Eva Norr AB / Restaurangbiträdesjobb / Nordmaling
2026-06-30


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Nordmaling, Vännäs, Bjurholm, Umeå, Örnsköldsvik eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Eva Norr AB i Nordmaling

Restaurangbiträde sökes – Ny restaurang & pizzeria i Rundvik
Vi söker nu ett restaurangbiträde till vår nya restaurang och pizzeria i Rundvik.
Är du serviceinriktad, positiv och trivs med att arbeta i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2026-06-30

Dina arbetsuppgifter
Servering och kundbemötande
Förberedelse av mat och enklare köksarbete
Kassa- och beställningshantering
Städning och hålla restaurangen ren och trivsam

Vi söker dig som:
Är glad, ansvarstagande och samarbetsvillig
Har god servicekänsla och ett trevligt bemötande
Kan arbeta både självständigt och i team
Erfarenhet är meriterande men inget krav – vi lär upp rätt person

Vi erbjuder:
Arbete i en nyöppnad restaurang med trevlig arbetsmiljö
Introduktion och upplärning
Chans att växa tillsammans med verksamheten

Så ansöker du
Skicka din ansökan eller kom förbi restaurangen och presentera dig.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: luqman.surche90@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eva Norr AB (org.nr 559519-5867)
Masonitevägen 2 (visa karta)
914 41  RUNDVIK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Roma Pizzeria

Kontakt
Luqman Khorsheed Hasan
luqman.surche90@gmail.com
070-9745183

Jobbnummer
9986022

Prenumerera på jobb från Eva Norr AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Eva Norr AB: