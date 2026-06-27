Restaurangbiträde
Woodlands Country Club Golf AB / Restaurangbiträdesjobb / Örkelljunga Visa alla restaurangbiträdesjobb i Örkelljunga
2026-06-27
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Woodlands Country Club Golf AB i Örkelljunga
, Perstorp
eller i hela Sverige
Vi söker dig som gillar att jobba med ett gott gäng och trivs med en omväxlande tillvaro, är ansvarsfull, effektiv och disciplinerad. Du är serviceinriktad, kan ta egna initiativ och har lätt för att samarbeta. Du ör inte rädd för att ta i och är bra på att hantera stressiga situtatiuoner. Publiceringsdatum2026-06-27Dina arbetsuppgifter
Servering, allehanda köksarbete, frukost, salladsbord, kassa, städ med mera. Ev Tillagning av alacarte & kvällsmenyer.
Tillsammans med kollegor serverar du god mat och fantastisk service till våra gäster.Kvalifikationer
För att passa i vår restaurang behöver du vara serviceinriktad, positiv, flexibel och stresstålig.
Tjänsten är deltid/heltid med möjlighet till förlängning. Vi har varierad arbetstid - kvällar/ helger ingår i schematiden.
Start Omgående
Vi önskar att du är över 20år och har körkort.
Intervjuer sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: restaurant@woodlands.se Arbetsgivare Woodlands Country Club Golf AB
(org.nr 556610-7719)
RYA 472 (visa karta
)
286 91 ÖRKELLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Woodlands Country Club Golf AB Kontakt
Restaurangchef
Josefine Lindström Hedin restaurant@woodlands.se 043553635 Jobbnummer
9982055