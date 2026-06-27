Restaurangbiträde

Woodlands Country Club Golf AB / Restaurangbiträdesjobb / Örkelljunga
2026-06-27


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Vi söker dig som gillar att jobba med ett gott gäng och trivs med en omväxlande tillvaro, är ansvarsfull, effektiv och disciplinerad. Du är serviceinriktad, kan ta egna initiativ och har lätt för att samarbeta. Du ör inte rädd för att ta i och är bra på att hantera stressiga situtatiuoner.

Publiceringsdatum
2026-06-27

Dina arbetsuppgifter
Servering, allehanda köksarbete, frukost, salladsbord, kassa, städ med mera. Ev Tillagning av alacarte & kvällsmenyer.
Tillsammans med kollegor serverar du god mat och fantastisk service till våra gäster.

Kvalifikationer
För att passa i vår restaurang behöver du vara serviceinriktad, positiv, flexibel och stresstålig.

Tjänsten är deltid/heltid med möjlighet till förlängning. Vi har varierad arbetstid - kvällar/ helger ingår i schematiden.
Start Omgående
Vi önskar att du är över 20år och har körkort.
Intervjuer sker löpande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: restaurant@woodlands.se

Arbetsgivare
Woodlands Country Club Golf AB (org.nr 556610-7719)
RYA 472 (visa karta)
286 91  ÖRKELLJUNGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Woodlands Country Club Golf AB

Kontakt
Restaurangchef
Josefine Lindström Hedin
restaurant@woodlands.se
043553635

Jobbnummer
9982055

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