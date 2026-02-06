Restaurangbiträde
Om jobbet
Fika & Wine är ett svenskt restaurangkoncept där husmanskost, fikakultur, svensk dryckestradition och historisk miljö möts i en varm och modern helhet. Vi är ett familjedrivet företag som värnar om arbetsglädje, omtanke och ett personligt bemötande - hos oss ska både gäster och personal känna sig välkomna och sedda.
Restaurangen ligger i anrika 1500-talsvalv i Gamla Stan, med en inredning inspirerad av svensk designtradition och hantverk. Miljön är varm och tidlös, med en inbjudande bar och ett rustikt vinvalv för sällskap och event.
Mat, dryck & upplevelse
Vi serverar klassisk svensk husmanskost med säsongsfokus och svenska råvaror - köttbullar, raggmunk, Wallenbergare, sill, soppor och desserter.
Dryckesutbudet har tydlig svensk förankring med fokus på Åhus Vingård, kompletterat med europeiska viner, svensk öl, cider och ett genomtänkt alkoholfritt sortiment.
Serviceupplevelsen är varm, personlig och professionell. Luncherna är lugna och stabila, kvällarna mer livliga och stämningsfulla. Våra gäster är både stockholmare och internationella besökare som söker en genuin svensk upplevelse.
Om rollen
Vi söker dig som vill arbeta i front of house i en bred och varierad roll. Du arbetar med servering, café och vid behov även som hovmästare.
Arbetsuppgifterna inkluderar att:
Ta emot och ta hand om gäster med värme och professionalism
Servera mat och dryck samt arbeta i kassa
Förbereda och presentera fika, bakverk och drycker
Guida gäster i meny och svenskt dryckesutbud
Stötta serviceflödet vid lunch, kväll och event
Vid behov ta ansvar som hovmästare (bokningar, bordsplanering, gästbemötande)
Beställa varor vid behov.
m.m
Vem är du?
Du är social, trygg och strukturerad, och trivs med att skapa god stämning för både gäster och kollegor.
Du har minst 6 års dokumenterad erfarenhet från restaurang, café, hotell eller annan serviceinriktad verksamhet och är van att arbeta självständigt med hög servicenivå.
Omgående tillträde kan erbjudas.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Ange vad du söker för tjänst hos oss
