Restaurangbiträde
Med verksamhet i nästan 40 länder, över hela världen, är vårt syfte att vara den bästa delen av resan. Oavsett om våra kunder flyger utomlands på semester, åker på affärsresa eller pendlar till jobbet med tåg, strävar vi efter att erbjuda dem mat- och dryckesupplevelser som uppfyller deras många olika smaker och behov.
Vårt engagemang för lärande och utveckling säkerställer våra medarbetares framgång. Vi strävar efter att tillhandahålla ett brett utbud av möjligheter som ökar våra medarbetares kompetens idag och hjälper dem att uppfylla sin potential imorgon. Oavsett var du börjar hos oss får du de verktyg du behöver för att utvecklas. Omgiven av likasinnade kollegor och vägledd av branschexperter är det din karriär, din resa inom SSP.
Restaurangbiträde
Vi söker dig som vill arbeta på våra olika avdelningar på SSP Luleå Airport. Om du vill arbeta med antingen servering, bar, cafévärd/värdinna, barista, och produktion, så erbjuder vi just nu flera mindre visstidsanställningar på mellan 20-80% från och med nu fram till slutet av mars. Finns möjlighet till förlängning.
SSP Luleå Airport är en rolig och utvecklande arbetsplats att arbeta på. Våra olika avdelningar är Cornelius Coffee, Craft n' Draft & Kiosken, På en flygplats möter du många olika människor och arbetsuppgifterna är varierande vilket innebär är våra dagar aldrig är tråkiga.Om tjänsten
Arbetsuppgifterna är vanligt förekommande arbetsuppgifter inom restaurang & café, så som servering, enklare produktion av smörgåsar, disk, bakning, städ och laga mat. Exakt vad dina arbetsuppgifter blir beror på vilken tjänst du söker. Det allra viktigaste är att man tycker om att arbeta med människor och att ge service, oavsett om det gäller våra gäster eller dina kollegor och chefer.Profil
Vi söker dig med ett glatt humör och som klarar att arbeta både självständigt och i team. För att lyckas i den här rollen är du van att arbeta i ett omväxlande tempo och du har fokus på service. Du är en person som tar egna initiativ och ett personligt ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har god samarbetsförmåga och att kommunicera med både gäster, kollegor och chefer är inga problem för dig. Vidare är ordning och reda en självklarhet för dig. Arbetet är fysiskt krävande och du är inte rädd för att hugga i.Kvalifikationer
För att arbeta på en flygplats krävs individuell säkerhetsprövning, det innebär bland annat att du måste vara ostraffad.
Du är minst 20 år då vi serverar alkohol och du kan komma att stå som serveringsansvarig (enligt Alkohollag 2010:1622 8 kap. Servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat 18 § Personal).
Du talar och läser svenska obehindrat.
Övrig info
Våra öppettider följer flygplatsens öppettider, vilket innebär att arbetstiden är tidiga morgnar, dag, kvällar och helg. Du behöver kunna ta dig till och från arbetet under dessa tider.
SSP är med i VISITA och har kollektivavtal med HRF.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Louise Engström på louise.engstrom@ssp.se
Eftersom vi rekryterar löpande ser vi gärna din ansökan så snart som möjligt. Tillträde efter överenskommelse.
