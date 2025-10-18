Restaurangbiträde
2025-10-18
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Vi söker personal till vår restaurang i Torshälla.
Är du glad, serviceminded, stresstålig, snabbtänkt, gillar att ta ansvar och att arbeta i högt tempo? Du behöver även kunna kommunicera väl på svenska då du kommer vara i kontakt med kunder.
Då kan det vara just dig vi söker!
Vi söker någon som kan arbeta flexibelt, då arbetstiderna kan variera med lunch, kväll och helger.
Meriterande:
Körkort och bil
Tidigare erfarenhet
Utbildning inom service
Maila in din ansökan (CV och personligt brev) till jobb@kinkitchen.se
och märk med restaurangbiträde.
Hälsningar Kin Kitchen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
Via mail
E-post: jobb@kinkitchen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjen Trans Food AB
(org.nr 556788-7566) Arbetsplats
Kin Kitchen Jobbnummer
9563458