Restaurangbiträde - servering och disk

Konya Grill AB / Restaurangbiträdesjobb / Malmö
2026-06-29


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Diska och rengöra köksutrustning, porslin och arbetsytor.
Servera mat och dryck till gäster samt ge god service.
Ta emot beställningar och vid behov hantera kassan.
Förbereda enklare livsmedel, sallader, drycker och tillbehör.
Fylla på varor och hålla serverings- och köksområden rena och välorganiserade.
Följa gällande hygien- och livsmedelsrutiner.
Samarbeta med köks- och serveringspersonal samt utföra övriga arbetsuppgifter som förekommer i restaurangen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: Restaurangkonya@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Konya Grill AB (org.nr 559205-7847)
Eriksfältsgatan 30 (visa karta)
214 55  MALMÖ

Jobbnummer
9984288

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