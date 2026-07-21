Restaurangbiträde - Restaurang Riva
Magasinet i Strängnäs AB / Restaurangbiträdesjobb / Strängnäs Visa alla restaurangbiträdesjobb i Strängnäs
2026-07-21
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Riva är en restaurang, bar, lounge i Strängnäs hamn. En naturlig mötesplats för dig som vill äta och dricka gott i en trevlig atmosfär. Här ska du som gäst få en upplevelse oavsett vilket syfte du har med ditt besök och vi har lika mycket fokus på helheten som de enskilda delarna. Allt från god mat och dryck till musik, inredning och inte minst bemötandet från personalen.
Vill du få möjligheten att arbeta i ett kök med hög ambition och gästen i fokus. Vi söker en restaurangbiträde. Du som person ska fungera i grupp, vara stresstålig och flexibel.
Du är välkommen med att skicka in ditt CV och personliga brev till oss. Det går bra att besöka oss personligen och lämna den eller maila till info@restaurangriva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: Info@restaurangriva.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Magasinet i Strängnäs AB
(org.nr 559321-2839)
Västervikstorget 38 (visa karta
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645 30 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Restaurang Riva Jobbnummer
10008699