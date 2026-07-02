Restaurangansvarig Urban Bistro
Urban Andersson Livsmedel Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Skövde Visa alla restaurangbiträdesjobb i Skövde
2026-07-02
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ICA Kvantum Skövde söker Restaurangansvarig till Urban Bistro
ICA kvantum i Skövde är ett familjeföretag med ca 70 anställda.
Vi på ICA Kvantum jobbar oavbrutet för att vara Skövdes modernaste matbutik.
Nu är vi färdiga med vår ombyggnation i hel butik och är redo att ta nästa steg mot att vara Skaraborgs modernaste matbutik med fokus på mat och måltidslösningar.
Urban Bistro ligger i butikens entré och tillhör ICA Kvantum Skövde. Restaurangen erbjuder modern streetfood, lunch, fika, gött häng, take away och alkoholservering.
Arbetsuppgifter:
Du skall ansvara över att den dagliga driften fungerar i Bistron vad gäller rutiner, sälj, matsäkerhet och kundservice. En viktig del i arbetet är att jobba med rätt kommunikation, prisupplevelser samt att skapa en enhetlig struktur i din avdelning. Ditt arbete består i planering för produktion i samförstånd med försäljningschef i butiksköket samt produktutveckling och kampanjer. I befattningen ingår att jobba mot uppsatt budget.
Vi söker dig som:
Har ett brinnande intresse för mat och dryck.
Vill vara med att skapa och utveckla framtidens Bistro.
Har god analytisk förmåga och datakunskap.
Har mycket goda ekonomiska kunskaper.
Har mycket goda ledaregenskaper.
God fysik då tunga lyft förekommer dagligen.
Du är en person med initiativförmåga och har stark positiv energi. Du skall vara ett föredöme. Kunna se gästens behov och med glädje ge det bästa gästbemötandet. Du skall kunna hantera stressiga situationer och ha förmågan att se helheten i ditt arbete. Du skall vara utåtriktad, tycka om att leda en grupp men också kunna arbeta självständigt. Du skall även vara strukturerad och ha ordningssinne, tycka om utveckling och vara engagerad, ha fokus på försäljning, drift och skapa god lönsamhet och trivsel för våra kunder/gäster.
Kvalifikationer:
Mångårig erfarenhet från ledande befattning inom restaurang eller dagligvaruhandeln
Mycket goda kunskaper i ekonomi
Är strukturerad och har en utpräglad kvalitetsmedvetenhet.
Som restaurangansvarig rapporterar du till försäljningschefen för avdelningen.
Tjänsten är på ca 95%.
I tjänsten ingår arbete både dag/kväll och helg.
Tillträde till tjänsten är omgående eller enligt överenskommelse.
Lön enligt överenskommelse.
Tycker du detta låter intressant och är beredd att satsa fullt ut tillsammans med oss.
Välkommen med din ansökan till oss omgående då löpande intervjuer sker. Skicka in ansökan med CV, personligt brev och bild senast 30/8-26 till personal.skovde@kvantum.ica.se
.
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ICA Kvantum Skövde har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: personal.skovde@kvantum.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangansvarig Bistro". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Urban Andersson Livsmedel Aktiebolag
(org.nr 556480-7179)
Gamla Kungsvägen 54 (visa karta
)
541 32 SKÖVDE Arbetsplats
ICA Kvantum Jobbnummer
9990352