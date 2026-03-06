Restaurangansvarig / Driftchef till Kebabistan
Kebabistan är en ny kebaberia med tydliga influenser från Mellanöstern. Vi söker nu en restaurangansvarig/driftchef som tar helhetsansvar för den dagliga driften och säkerställer hög kvalitet i både kök och service.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i kök och servering
Personalansvar: introduktion, arbetsledning och schemaläggning
Säkerställa kvalitet, tempo och rutiner i produktionen (mise en place/beredning)
Inköp, lager, inventering och svinnkontroll
Följa upp driftens nyckeltal (varukostnad, personalkostnad, effektivitet)
Ansvar för hygien, egenkontroll och livsmedelssäkerhet (HACCP)
Bidra till utveckling av smaker, såser och koncept med genuin inspiration från matkulturenKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av ledande roll i restaurang (restaurangchef/driftchef/skiftledare/köksansvar)
God organisationsförmåga och vana att arbeta i högt tempo
Intresse och förståelse för mellanösternsmaker/kebabkultur
Ansvarsfull, strukturerad och tydlig i ditt ledarskapOm tjänsten
Heltid, start enligt överenskommelse
Placering: KebabistanSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation där du beskriver relevant erfarenhet och varför du passar som restaurangansvarig/driftchef.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: toba.oguz@texaslonghorn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TT i Växjö AB
(org.nr 559548-9195)
Västra Esplanaden 6 (visa karta
)
352 31 VÄXJÖ Jobbnummer
