Restaurangansvarig / Driftchef till Kebabistan

TT i Växjö AB / Kockjobb / Växjö
2026-03-06


Kebabistan är en ny kebaberia med tydliga influenser från Mellanöstern. Vi söker nu en restaurangansvarig/driftchef som tar helhetsansvar för den dagliga driften och säkerställer hög kvalitet i både kök och service.

2026-03-06

Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i kök och servering

Personalansvar: introduktion, arbetsledning och schemaläggning

Säkerställa kvalitet, tempo och rutiner i produktionen (mise en place/beredning)

Inköp, lager, inventering och svinnkontroll

Följa upp driftens nyckeltal (varukostnad, personalkostnad, effektivitet)

Ansvar för hygien, egenkontroll och livsmedelssäkerhet (HACCP)

Bidra till utveckling av smaker, såser och koncept med genuin inspiration från matkulturen

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av ledande roll i restaurang (restaurangchef/driftchef/skiftledare/köksansvar)

God organisationsförmåga och vana att arbeta i högt tempo

Intresse och förståelse för mellanösternsmaker/kebabkultur

Ansvarsfull, strukturerad och tydlig i ditt ledarskap

Om tjänsten
Heltid, start enligt överenskommelse

Placering: Kebabistan

Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation där du beskriver relevant erfarenhet och varför du passar som restaurangansvarig/driftchef.

Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: toba.oguz@texaslonghorn.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TT i Växjö AB (org.nr 559548-9195)
Västra Esplanaden 6 (visa karta)
352 31  VÄXJÖ

Jobbnummer
9783200

