Restaurangansvarig
Violreach AB / Kockjobb / Nyköping
2025-08-26
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Som Restaurangansvarig är du ansvarig för att säkerställa att vår restaurang fungerar smidigt och levererar enastående service till våra gäster. Din roll är att vara en förebild för ditt team och en representant för restaurangen utåt. Rollen innefattar arbete helger/kvällar och till största andelen i driften på restaurangen. Även en del administrativt med schemaläggning, personalhantering etc.
Om dig:
Vi letar efter dig som värderar likabehandling och respekt gentemot både kollegor och gäster. Din passion för mat, service och att skapa minnesvärda gästupplevelser kommer att vara avgörande för din roll hos oss. Du skall kunna arbeta individuellt och kunna ta egna beslut som gynnar företaget. Du gillar att jobba med "toppar o dalar"
Vi har bra strukturer och gillar långsiktiga relationer. Hoppas nu att vi snart får tillfälle att välkomna dig till oss.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt
Intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: info@thewinchesterpub.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Violreach AB
(org.nr 559475-0225) Jobbnummer
9477329