Restaurang- och Köksbiträden

Altun, Abdurrahman / Restaurangbiträdesjobb / Halmstad
2026-07-28


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Arbetsuppgifterna utgörs av sedvanliga restaurang-och köksbiträde för att laga rätter, baka pizza, hjälpa köket för daglig förberedning, plocka fram och förberedda mat & råvaror, servera mat, plocka, städa bordet och hemleverans vid behov. Du ska vara stresstålig och ordningsam för att kunna arbeta i team, bidra till att skapa en härlig upplevelse för våra gäster osv.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: mardinli_21_47@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Altun, Abdurrahman

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Nyhems Pizzeria

Kontakt
Abdurrahman Altun
mardinli_21_47@hotmail.com

Jobbnummer
10014527

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