Restaurang- och Köksbiträden
Altun, Abdurrahman / Restaurangbiträdesjobb / Halmstad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Halmstad
2026-07-28
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Arbetsuppgifterna utgörs av sedvanliga restaurang-och köksbiträde för att laga rätter, baka pizza, hjälpa köket för daglig förberedning, plocka fram och förberedda mat & råvaror, servera mat, plocka, städa bordet och hemleverans vid behov. Du ska vara stresstålig och ordningsam för att kunna arbeta i team, bidra till att skapa en härlig upplevelse för våra gäster osv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: mardinli_21_47@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Altun, Abdurrahman Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nyhems Pizzeria Kontakt
Abdurrahman Altun mardinli_21_47@hotmail.com Jobbnummer
10014527