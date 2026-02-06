Restaurang-, Kassa- & Kökspersonal till Barnens Gård
2026-02-06
Vill du ha ett fartfyllt sommarjobb i en härlig miljö med mycket energi och glada gäster?
Vi söker nu restaurangpersonal till våra serveringar i nöjesparken för sommarsäsongen juni-augusti.
Arbetet kan innebära kassaarbete, servering och tillagning av mat, och du blir en viktig del av gästupplevelsen.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Beroende på roll och placering kan arbetsuppgifterna bestå av:
Kassaarbete och försäljning
Ta emot beställningar och ge service till gäster
Tillagning och förberedelse av mat
Säker hantering av livsmedel enligt hygienrutiner
Städning och disk i restaurang- och köksmiljö
Samarbete i team i ett högt tempo
Vi söker dig som:
Är positiv, ansvarstagande och serviceinriktad
Trivs med att jobba i team och i ett högt tempo
Är stresstålig och noggrann
Gillar att arbeta praktiskt och med människor
Kan arbeta hela eller större delen av perioden juni - augusti
Erfarenhet från restaurang, kök eller kassa är meriterande men inget krav, vi värdesätter rätt inställning och vilja att lära.
Vi erbjuder:
Ett roligt och varierande sommarjobb
Arbete i en livlig och social miljö
Introduktion och upplärning
Ett sammansvetsat team och värdefull arbetslivserfarenhet
Anställning
Timanställning juni - augusti
Arbetstider varierar och inkluderar helger.Så ansöker du
Skicka din ansökan till sommarjobb@barnensgard.se
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: sommarjobb@barnensgard.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barnens Gård AB
