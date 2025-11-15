Restaurang Teuf söker servispersonal
Efter 13 år i Sickla har Sovel flyttat till Gamla Stan.
I september 2024 slog vi upp dörrarna på Mälartorget 15 till vår nya restaurang som är hela 700 m2 stor.
Nu, ett år senare har vi bytt namn till Teuf.
Teuf innehåller fyra olika delar, en matsal med fokus på det vi kan absolut bäst och som är grunden i restaurangen - kött. Utöver det har vi en vinbar med deli och en cocktailbar.
Nu söker vi engagerade och serviceinriktade personer som vill vara med från start och sätta Teufs prägel. Vi letar efter dig som är positiv, har en känsla för service och vill vara en del av vårt härliga team.
Är du vår nya kollega?
Skicka din ansökan till oss!
Position: Servitris/Servitör - Deltid/Heltid
Erfarenhet: Minst 2 års erfarenhetPubliceringsdatum2025-11-15Dina arbetsuppgifter
Servering enligt a la carte-standard.
Ge högklassig service till våra gäster.
Bidra till en trivsam och välkomnande atmosfär i restaurangen.
Meriterande:
Kunskap om vin och andra drycker för att kunna ge rekommendationer till gästerna.
Vad vi letar efter:
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet inom servisyrket.
Erfarenhet av att arbeta med a la carte-servering.
En stark servicemind och förmåga att skapa goda relationer med gäster.
Vad vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta i en nyöppnad och spännande miljö.
Utvecklingsmöjligheter inom restaurangbranschen.
Stor möjlighet till vidareutbildning.
En dynamisk och vänlig arbetsplats med engagerade kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
Skicka din ansökan via mejl.
E-post: info@teuf.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Mälartorget 15
111 27 STOCKHOLM
Sovel Kött & Grill i Gamla Stan AB
