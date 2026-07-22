Restaurang Tage söker kock
Tage Restaurang AB / Kockjobb / Piteå Visa alla kockjobb i Piteå
2026-07-22
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Restaurang Tage är en gastronomisk och prisbelönad restaurang och vår vision är att fortsätta vara etablerade som en av de bästa restaurangerna i Norrland. Hjärtat av restaurangen är vår flammande grill där köttet har en given plats. Vi arbetar i stor utsträckning med lokala råvaror och det bästa som Norrbotten har att erbjuda. Vi tror på att skapa en familjär atmosfär där varje medlem i teamet känner sig uppskattad och respekterad. Vårt gemensamma mål är att leverera smaker som berör och skapar minnen. Restaurang Tage ansvarar för all mat och dryck i hela byggnaden, det vill säga att det är Tages personal som sköter både restaurang, frukostvåning och lobby. Hos oss kan du exempelvis arbeta som kock, servitris, frukostvärdinna eller i lobbybaren på KUST Hotell. Oavsett om du är nyutexaminerad, kommer direkt från annat yrke eller erfaren inom branschen, erbjuder vi utbildning, utmaningar och möjligheter till personlig & professionell tillväxt. Utforska våra lediga tjänster och ansök idag för att vara med och skriva nästa kapitel av din karriär!
Tages söker Kock
Vi söker nu en kock som vill vara med och skapa matupplevelser som får våra gäster att vilja komma tillbaka – om och om igen.
Vi tror att du har ett genuint intresse för matlagning och uppskattar både tempot och variationen som restauranglivet innebär. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Samtidigt är du inte rädd för att ta egna initiativ och bidra med idéer som utvecklar både köket och gästupplevelsen.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Som kock hos oss arbetar du med allt från förberedelser till service och tillagning. Du är en viktig del av köksteamet och bidrar till att varje tallrik håller den höga kvalitet som Tages är känt för.
Tillsammans med dina kollegor planerar och förbereder du dagens arbete, hanterar råvaror med omsorg och säkerställer att köket håller en hög standard när det gäller kvalitet, hygien och arbetsmiljö. Hos oss hjälps vi åt, stöttar varandra och delar en stolthet över det vi serverar.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i restaurangkök och som vill fortsätta utvecklas i ett kök där kvalitet, samarbete och matglädje står i fokus.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i ett prisbelönt kök tillsammans med engagerade kollegor som delar din passion för mat. Vi erbjuder en arbetsplats där kvalitet, utveckling och laganda går hand i hand och där du får möjlighet att växa i din yrkesroll.
Heltidstjänst (100 %) med sex månaders provanställning.
Arbetstider som varierar mellan dagtid, kvällar och helger.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön enligt överenskommelse.Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tage Restaurang AB
(org.nr 559020-5836)
Hamngatan 60 (visa karta
)
941 32 PITEÅ Kontakt
Rekryterare
Rodrigo Nilsson rodrigo.nilsson@restaurangtage.se Jobbnummer
10009590