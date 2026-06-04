Restaurang personal
Nahuel-Zoy Event och Catering AB / Restaurangbiträdesjobb / Halmstad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Halmstad
2026-06-04
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Är du serviceinriktad, ansvarstagande och trivs i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker. Vi söker löpnade personal till flera olika roller inom restaurangverksamheten, bland annat:
• Servitörer/ servitriser
• Bartender
• Kockar och köksbiträden
• Disk personal
Extra - och säsongs personal
Vi söker dig som har erfarenhet av restaurangbranschen, är flexibel och har en positiv inställning till både gäster och kollegor. Du arbetar självständigt samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till en bra arbetsmiljö.
Vi erbjuder:
• Ett varierande arbete i ett härligt team
• Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
• Heltid, deltid och extraarbete efter överenskommelse
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: vindochsmak@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nahuel-Zoy Event och Catering AB
(org.nr 559518-4077)
E6 mellan Slöinge och Getinge (visa karta
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305 75 GETINGE Arbetsplats
Nahuel-Zoy Event & Catering AB Jobbnummer
9948638