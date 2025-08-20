restaurang med uppgifter inom städ och disk.
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
I denna roll kommer du att arbeta på en restaurang med uppgifter inom städ och disk. Exempel på arbetsuppgifter inkluderar:
Dammsuga och moppa och rengöra golvytor
Torka av bord, stolar och andra ytor
Rengöra toaletter och personalutrymmen
Tömma sopor och återvinningskärl
Diska tallrikar och andra köksredskap
Hantera storköksdiskmaskiner
Hålla disk- och städområdet rent och organiserat
Du kommer att vara en viktig del av ett team som värdesätter ansvarstagande, noggrannhet och punktlighet.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som:
Har erfarenhet av jobb som städare och/eller diskare.
Förmåga att arbeta effektiv och noggrant, snabbhet och hygienrutiner
Har god förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande: Ryska engelska svenska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
info@geohouse.se
E-post: info@geohouse.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M42 Food AB
(org.nr 556806-5741)
Drottningholmsvägen 322 (visa karta
)
167 31 BROMMA Jobbnummer
9468269