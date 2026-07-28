Restaurang/cafébiträde till Stockholm
Coor Service Management Aktiebolag / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-07-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coor Service Management Aktiebolag i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Västerås
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett uppdrag där service, omtanke och kvalitet verkligen betyder något? Här arbetar du i en representativ miljö tillsammans med ett varmt och sammansvetsat team som värnar om arbetsglädje, struktur och en serviceupplevelse som gör skillnad för många människor – varje dag. Du blir en viktig del av ett uppdrag vi är stolta över.
Vilka är vi?
Vi erbjuder en trygg arbetsplats med en välkomnande och inkluderande kultur, där du får chansen att utvecklas i din karriär samtidigt som du har en god balans i vardagslivet.
Vad kommer du att få arbeta med?
I den här rollen är du en av dem som sätter tonen för hela gästupplevelsen. Varje dag passerar omkring 400 gäster restaurangen och caféet och du bidrar till att de möts av ett bemötande som är varmt, professionellt och håller förstklassig nivå.
Du ansvarar för att skapa goda flöden även under de mest intensiva perioderna och bidra till en trygg och positiv atmosfär för både gäster och kollegor.
Exempel på arbetsuppgifter:
Portionera och servera dagens måltider
Leda, vägleda och stötta inhyrd personal
Säkerställa kvalitet och struktur i serveringen
Hantera kassa och betalningar
Arbeta med espressomaskin och enklare baristamoment
Se till att restaurang och café är rena, inbjudande och väl förberedda
Här gör du skillnad för många människor varje dag och din förmåga att hålla hög servicegrad, skapa arbetsro och ha öga för detaljer märks direkt i upplevelsen.
Vem är du?
Du är en person som möter människor med både värme och professionalism. Du trivs när det är mycket som händer omkring dig och har lätt för att skapa struktur och fokus även när det är mycket som händer. Du ser snabbt vad som behövs, tar ansvar och får andra med dig på ett naturligt sätt.
Att samarbeta faller sig naturligt för dig och du bidrar med både lugn och energi i teamet. Din kombination av trygghet, fingertoppskänsla och genuint servicetänk gör att du kommer lyckas riktigt bra i den här rollen.
Vi ser att du har:
Flerårig erfarenhet från service- eller restaurangbranschen
Kassavana
Grundläggande kunskaper i att hantera espressomaskin
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska
Meriterande
Erfarenhet av att leda eller introducera personal
Erfarenhet av arbete med stora gästvolymer eller intensiva arbetsflöden
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
En varm och välkomnade arbetskultur
Lön enligt kollektivavtal
Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
Friskvård för att gynna en balans i livet
Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag.
Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserPubliceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Arbetstid: Måndag-fredag 7-16 (kvällar förekommer)
Startdatum: Enligt överenskommelse
Provanställning: 6 månader
Rollen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras innan anställning.
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester.
Övrig information
Vid frågor kontakta: johanna.rosin@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning
Vi ser fram emot din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management Aktiebolag
(org.nr 556084-6783)
103 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Coor Jobbnummer
10013696