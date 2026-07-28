Restaurang biträde
Osteria Qui AB / Restaurangbiträdesjobb / Malmö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malmö
2026-07-28
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Servicemedarbetare till lunchservering – ca 2 timmar per dag
Vi söker en glad, energisk och serviceinriktad person som vill bli en viktig del av vårt team under lunchen på vår italienska restaurang.
Arbetstiden är normalt cirka 2 timmar per dag mellan kl. 12.00–14.00, men vissa dagar kan arbetspasset förlängas till kl. 15.30 beroende på verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Arbeta i kassan och ta emot beställningar.
Servera mat till gäster.
Hjälpa till med disk.
Förbereda och återställa restaurangen före och efter lunchserveringen.
Se till att gästerna får ett varmt, professionellt och snabbt bemötande.
Efter en introduktionsperiod kommer du, vid behov, att kunna arbeta självständigt under lunchpassen, normalt mellan kl. 11.00–15.00.
Vi söker dig som:
Är mycket glad, positiv och tycker om att ge god service.
Trivs i ett högt tempo och kan hantera många arbetsuppgifter samtidigt.
Är stresstålig, organiserad och tar egna initiativ.
Har tidigare erfarenhet av restaurang, café eller liknande serviceyrke.
Har erfarenhet av kassaarbete och gärna av att arbeta med espressomaskin/kaffemaskin.
Är ansvarstagande, punktlig och pålitlig.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. För oss är det viktigt att du sprider positiv energi, arbetar bra tillsammans med andra och alltid sätter gästen i fokus.
Låter detta som något för dig? Skicka gärna din ansökan med CV och en kort presentation samt ett foto på dej själv. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
via mail
E-post: career@osteria.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lunchbiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Osteria Qui AB
(org.nr 556808-9790), http://osteriaqui.se
Regementsgatan 64 (visa karta
)
217 51 MALMÖ Jobbnummer
10014403