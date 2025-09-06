Restaurang biträde
2025-09-06
Vi söker duktiga personaler , helst har lite erfarenhet inom pizzeria , tempo, servicenivå,behärskar svenska språket, lätt lärd med kassa hantering,och kan jobba kvällar med Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: Amiir_gotti@live.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ase Kebab I Kristianstad AB
(org.nr 559167-0343) Jobbnummer
9495846