Restaurang biträde

Ase Kebab I Kristianstad AB / Restaurangbiträdesjobb / Kristianstad
2025-09-06


Vi söker duktiga personaler , helst har lite erfarenhet inom pizzeria , tempo, servicenivå,behärskar svenska språket, lätt lärd med kassa hantering,och kan jobba kvällar med

Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: Amiir_gotti@live.se

Detta är ett heltidsjobb.

Ase Kebab I Kristianstad AB (org.nr 559167-0343)

9495846

