Restaurang - och cafébiträde med passion för bakning, måste fyllt 20år.
AB Rångedala Plantskola / Restaurangbiträdesjobb / Borås Visa alla restaurangbiträdesjobb i Borås
2026-01-12
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Rångedala Plantskola i Borås
Rångedala plantskola har ett extraordinärt sortiment av växter och tillbehör. Våra kunder förväntar sig Kvalitét, Service och Kunskap hos oss! Med fördjupad kunskap och personlig service erbjuder vi privatpersoner och fackfolk ett brett sortiment av kvalitetsprodukter och tillsammans med kunden hittar vi inspirerande lösningar.
I Rångedalas lunchrestaurang och café i Lundaskog/Boråsbutiken fokuserar vi på bra råvaror i säsong med lokal anknytning. Stor del grönt med svenskodlade baljväxter. Maten tillreds med en mer modern tvist av husmanskost efter säsong med lokal prägel. Vi serverar mat lagad från grunden med tydliga smaker. Enkelt och näringsrikt men med finess. I vårt Café serverar vi läckra bakverk med variation och även här med råvaror i säsong med lokal anknytning.
Det ska synas att vi gjort maten med stor hänsyn till de råvaror vi använder, där "svinn-tänket" är en del av vår vardag i köket.
Vi söker nu dig som har minst 2 års erfarenhet av att arbeta i café - och restaurangmiljö och vi vill att du har erfarenhet av bakning, gärna i storköksmiljö och att du hänger med i trender och vad som är aktuellt inom området. Vi vill att du är väldigt serviceinriktad och van vid kundkontakt och har förmåga att kunna ge bra service utifrån varje enskild gästs önskemål.
Det krävs att din energinivå är hög och att du kan hålla många projekt i gång samtidigt. Som person är du positiv, ansvarsfull, noggrann samt lösningsorienterad. Du behöver ha en god fysik då arbetet är mycket rörligt.
Du kommer jobba i ett team med två kollegor så du behöver vara en lagspelare då vi alla hjälps åt.
Dina främsta arbetsuppgifter är att se till att arbetet i restaurangen flyter på, där du tar emot gäster i kassan, serverar fika, håller rent och snyggt samt ser till att vi har fantastiska bakverk till försäljning och utför enklare mattillredning samt har ett öga för detaljer och det där lilla extra.
Du kommer ha serveringsansvar och därför måste du ha fyllt 20 år.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
• Ansvarig för kassan
• Ansvar för arbetet i restaurangen
• Lunchservering
• Fikaservering
• Hantering av kaffemaskin
• Bakning samt enklare mattillredning så som smörgåsar mm
• Städ av restaurangen samt café-del
Kravspecifikation:
• Du ska kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ och samtidigt vara en lagspelare då vi hjälps åt med mycket
• Tar egna initiativ för arbetet i restaurangen
• Minst 2 års erfarenhet av restaurang/servering och särskilt av bakning, gärna i storköksmiljö och fyllt 20 år.
• Social förmåga att kunna ge service och bemöta gäster utifrån deras önskemål.
• Öga för detaljer samt hänga med i trender och vad som är aktuellt inom området bakning.
• Kunna baka och tillreda enklare mat/fika samt hantering av ev tillhörande maskiner
Tillsammans arbetar vi målinriktat för att nå våra uppsatta mål. Entusiasm, Ordning, Flexibilitet, Positiva möten, Vilja förstå och Utvecklingslust är ledord vi arbetar efter varje dag. Helgarbete ingår.
Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med att ansöka. Tjänsten är deltid, 50%. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: info@rangedala.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Café - och restaurangbiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Rångedala Plantskola
(org.nr 556968-1983)
Gravryd Västergården (visa karta
)
516 93 RÅNGEDALA Arbetsplats
Rångedala Plantskola, AB Jobbnummer
9677904