Reskontraspecialist till Ellevio
Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker dig med en framåtlutad inställning, "can do"-attityd samt en stark känsla för service för ett långsiktigt uppdrag som reskontraspecialist till Ellevio! Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag och arbetar med att leverera trygg och hållbar el till över en miljon kunder. Med fokus på att modernisera och framtidssäkra elnäten bidrar de till omställningen mot ett klimatsmart samhälle. För Ellevios räkning söker vi nu en konsult inom kundreskontra för ett långsiktigt uppdrag med målet att på sikt gå över till en anställning hos Ellevio.
Som konsult hos Ellevio kommer du att fokusera på kundreskontraprocessen samt valda delar inom fakturering. Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team på 14 personer där samarbete och nytänkande värdesätts högt. Rollen innebär både självständigt arbete och samarbete med andra avdelningar samt kontakt med externa parter. Vi söker dig som kan påbörja uppdraget under hösten och som motiveras av möjligheten att fortsätta växa hos Ellevio på lång sikt.
Ellevio sitter i moderna lokaler beläget på Valhallavägen nära Gärdet och de tillämpar en hybridpolicy som innebär viss möjlighet till distansarbete vid behov.
Du erbjuds
• Möjligheten till en fast anställning och fortsätt utveckling hos ett av Sveriges största elbolag
• Breddad erfarenhet inom kundreskontra och fakturering
• Ett kompetent team med engagerade chefer där företagskulturen genomsyras av framåtanda och lagarbete
• En dedikerad konsultchef från Academic Work som kommer att stötta och coacha dig under din tid på uppdraget
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
I rollen som som reskontraspecialist kommer du att ansvara för Ellevios kundreskontra genom att hantera hela processen och säkerställa korrekt behandling av betalningar. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
• Hantering av in- och utbetalningar, bankavstämningar samt betalningstransaktioner
• Utveckling av arbetssätt och förbättringar i systemet
• Hantera kontakt med Ellevios affärsbank, IT-leverantör, kundtjänst samt kunder
• Uppgifter relaterade till faktureringsprocessen
VI SÖKER DIG SOM
• Har grundläggande förståelse för ekonomiprocesser
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Har viss tidigare arbetslivserfarenhet inom administration och service
Det är meriterande om du har
• Har en avslutad examen inom företagsekonomi
• Tidigare erfarenhet av kundreskontra och faktureringDina personliga egenskaper
För detta uppdrag lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person tror vi att du har en god arbetsmoral och en prestigelös inställning. Du tycker om att arbeta i team och trivs med att hjälpa dina kollegor när det behövs. Att anpassa dig snabbt till förändringar och nya förutsättningar gör du med lätthet och du lär dig även gärna nya rutiner och uppgifter. Vidare tror vi att du har en naturlig känsla för service och är orädd för att ta kontakt med kunder på telefon i de situationer som kräver det.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vill du veta mer om Ellevio? Klicka här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113825". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9459438