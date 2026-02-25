Residency i klinisk kemi (Veterinary Clinical Pathology)
2026-02-25
Institutionen för kliniska vetenskaper
Klinisk kemiska laboratoriet på universitetsdjursjukhuset vid SLU erbjuder en utbildningstjänst (residency) i veterinärmedicinsk klinisk kemi. Tjänsten riktar sig till dig som är mycket motiverad att specialisera dig och uppnå europeisk specialistexamen (Diplomate ECVCP) inom ämnet veterinärmedicinsk klinisk kemisk diagnostik (Veterinary Clinical Pathology). Utbildningen är tre år och kommer att följa ECVCPs riktlinjer (www.ESVCP.org).
Klinisk kemiska laboratoriet arbetar med veterinärmedicinsk diagnostik inom klinisk kemi, endokrinologi, hematologi och cytologi. Vi analyserar kliniska prover från sjuka djur och en del forskningsprover. Vi är ca 15 medarbetare uppdelat på biomedicinsk analytiker, kemister, laboratorieassistenter och veterinärer, varav fyra har diplomat-examen. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.
Om jobbet
Residenten kommer att arbeta under handledning och succesivt få ökat ansvar under utbildningen.
Arbetsuppgifter innefattar klinisk kemisk, hematologisk, cytologisk och endokrinologisk diagnostik, vilket innebär bland annat avläsning av hematologiska och cytologiska prover, kvalitetssäkring, metodutveckling och rådgivning till laboratoriets kunder.
I tjänsten ingår även kurser, arbete med två mindre forskningsprojekt, undervisning, samt besök vid andra laboratorier.
Arbetstiden är för närvarande huvudsakligen förlagd till dagtid.
Din bakgrund
Sökande skall vara legitimerad veterinär, ha stort intresse och gärna praktisk erfarenhet av klinisk kemisk laboratoriediagnostik. För att bli resident krävs minst två års arbete med klinisk djursjukvård (alternativt 1 års internship). Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska (alternativt norska/danska) och engelska och uppfyller kraven för att godkännas som resident enligt EVCS riktlinjer (se informationsbroschyr på ECVCPs hemsida https://www.esvcp.org/
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, självständighet och förmåga att klara en residencyutbildning. Du är strukturerad, metodisk, serviceinriktad, flexibel, klarar att hantera stressiga situationer, har god självinsikt samt har en vilja av att bidra till verksamheten.
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.
Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium inom klinisk kemi. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning, specialisttjänstgöring/utbildningstjänst, totalt 3 år. Tjänsten förlängs med ett år i taget.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-03-20.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.
