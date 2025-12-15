Reservdelsspecialist/Servicesäljare
Vill du bli en del av vårt härliga team på Hedin Automotive BMW?
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Reservdelsspecialist/Servicesäljare på vår anläggning i Solna. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Som Reservdelsspecialist/Servicesäljare kommer du att:
Hantera försäljning, beställning och lagerhantering av reservdelar.
Hantera kundörfrågningar och ge support via telefon, e-post och över disk.
Kartlägga kundens behov och boka in verkstadsarbeten.
Arbeta strukturerat med fokus på ordning, kvalitet och god service genom hela processen.
Nyckelkompetenser/förmågor:
Krav på B-körkort
God datorvana, gärna med erfarenhet av affärssystemet Kobra
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande är:
Truck kort
Fordonsteknisk utbildning och tidigare erfarenhet av servicearbete
Erfarenhet av lager eller liknande
Personliga egenskaper Vi söker dig som har ett stort engagemang för service och tycker om att möta människor. Din noggrannhet och ditt strukturerade arbetssätt gör att du har ett gott öga för detaljer och ordning. Samtidigt har du en stark social förmåga, vilket gör att du enkelt skapar goda relationer med både kollegor och kunder. Vi tror att du har ett intresse för BMW, vilket ytterligare förstärker ditt engagemang i arbetet.
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att ta tillvara på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldralön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa.
Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se
