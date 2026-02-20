Reservdelsspecialist inom Partslink sökes
2026-02-20
Mölndal
Partille
Kungälv
Lerum
Visa alla jobb hos GMT Grimbos Mek & Tvätt AB i Göteborg
Placering: Göteborg / Distans möjligt
Anställningsform: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Vi söker nu en erfaren Reservdelsspecialist med djup expertis inom Partslink24 och OEM-strukturer som vill vara med och bygga upp ett starkt och konkurrenskraftigt reservdelssortiment för den svenska marknaden.
Detta är en nyckelroll för dig som verkligen kan reservdelar - på riktigt.
Som Reservdelsspecialist ansvarar du för:
Identifiering och verifiering av originaldelar via Partslink24;
VIN-baserad sökning och teknisk kontroll av kompatibilitet;
Analys av ersättningskedjor och artikelhistorik;
Strukturering och kvalitetssäkring av artikeldata;
Inköp och försäljning per kunds önskemål.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av arbete med bilreservdelar;
Är van användare av Partslink24;
Har arbetat med OEM-kataloger (VAG, BMW, Mercedes, PSA m.fl.);
Förstår skillnaden mellan OE, OEM och aftermarket;
Är trygg i artikelnummerlogik och teknisk tolkning;
Har god systemvana och arbetar strukturerat;
Har hög arbetsmoral;
Är en lagspelare.
Vi erbjuder:
En strategiskt viktig roll i ett växande bolag;
Möjlighet att påverka sortiment och teknisk struktur;
Konkurrenskraftig lön;
Möjlighet till arbete hemifrån;
Långsiktig utvecklingsmöjlighet;

Publiceringsdatum
2026-02-20

Så ansöker du
Skicka CV och ge en kort beskrivning av din erfarenhet inom OEM-reservdelar och Partslink24 till: Auto@grimbos.se
och ange Reservdelsspecialist som rubrik. Alternativt kan du ringa in till 031-221719 och presentera dig per telefon.
Märk ansökan: Reservdelsspecialist
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Ring 031-221719
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
GMT Grimbos Mek & Tvätt AB
