Reservdelsspecialist
Haraldssons Tunga Fordon AB / Maskinreparatörsjobb / Östersund Visa alla maskinreparatörsjobb i Östersund
2026-06-11
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Haraldssons Tunga Fordon AB är ett familjeägt företag som drivs utifrån kundnytta med en organisation där alla hjälps åt. Vi bedriver verkstad och försäljning av Mercedes-Benz lastbilar, påbyggnader, Komatsu anläggningsmaskiner, Deutz-Fahr traktorer med tillhörande redskap samt däck för tunga fordon.
Hos oss har reservdelsspecialisten en central roll där man har många bollar i luften. Vi söker därför dig med ett extra starkt driv som ser till att arbetsuppgifterna utförs till fullo och aktivt arbetar för att överträffa kundens förväntningar.
Viktiga delar i ditt ansvarsområde är:
• att bemöta externa och interna kunder vid disk och per telefon
• att beställa reservdelar inom överenskommen tidsram
• att kontinuerligt följa upp beställningar och återkoppla till kunden
• att löpande fylla på och aktualisera lagret
• att hantera reklamationer och returer
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbete. God datamognad krävs då arbetet i många moment kräver systemförståelse. Erfarenhet av tunga fordon är önskvärt. B-behörighet är ett krav, har du även truckkort är det meriterande. Du trivs i ett högt tempo och värdesätter samarbetet med dina arbetskamrater. Som person är du serviceinriktad, strukturerad, ordningsam, självgående samt bemöter både interna och externa kunder på ett professionellt och trevligt sätt. Du bidrar med gott humör och har hög arbetsmoral.
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-11.
Ansökan skickas till: marie@haraldssonsab.se
. Eventuella frågor besvaras av Karl Wistrand 070-444 38 78. Ansökningar kommer att behandlas löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: marie@haraldssonsab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haraldssons Tunga Fordon AB
(org.nr 556801-4509)
Upplagsvägen 1 (visa karta
)
831 52 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Karl Wistrand kalle@haraldssonsab.se 0704443878 Jobbnummer
9959103