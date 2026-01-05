Reservdelssäljare till Maskinexperten
2026-01-05
Reservdelssäljare till Maskinexperten.
Arbetsbeskrivning
I denna roll hos Maskinexperten är du kundernas personliga kontakt för alla reservdelsbeställningar som inkommer ifrån våra kunder samt du skall föra god kundsupport / kundservice. Du kommer sälja reservdelar inom flertalet fabrikat inom lift, truck och entreprenadmaskiner. Maskinexperten är en av landets bredaste reservdelsleverantörer inom detta. Du kommer vara maskinexpertens spjutspets ifrån första kundkontakt till slutförd leverans och fakturering till kunderna. Du kommer vara utgående ifrån Fjärås med möjlighet för arbete hemifrån som förmån i tjänsten någon gång i veckan.
Vi erbjuder
Maskinexperten erbjuder dig en varierande och spännande tjänst i ett litet expansivt och framgångsrikt privatägt bolag med korta beslutsvägar och bra stämning. Hos Maskinexperten kommer du vara med och påverka bolagets utveckling och din insats innebär positiv skillnad för kunderna.
I denna roll finns det goda möjligheter för dig att växa inom bolaget. Du kommer vara bolagets spjutspets i arbetet att utveckla reservdelserbjudandet på svenska marknaden.
Maskinexperten är ett bolag som drivs av att ge våra kunder bästa tänkbara service och därmed nå önskade resultat.
Vi söker dig som har ett tydligt engagemang och en noggrannhet för detaljer. Du är positiv och utåtriktad samt har en stark drivkraft och tycker om att ta egna initiativ. Det är viktigt att du är en lagspelare och besitter god förmåga att både skapa och upprätthålla relationer samtidigt som du ger god kundservice till kunderna. För att lyckas i rollen söker vi dig som gillar utmaningen att arbeta i ett bolag i stark tillväxt och hungrig att nå sina mål.
Exempel på Huvudarbetsuppgifter för tjänsten
• Beställa reservdelar ifrån våra leverantörer
• Daglig kundkontakt och ta emot reservdelsbeställningar via mejl och telefon
• Skicka reservdelar till kunder via mejl order till leverantör och lager.
• Sköta orderläggning till avslut Kravprofil för detta jobb
Arbetat med någon form av kundservice
Intresse av branschen och att lära sig nya saker
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Goda datorkunskaper
Meriterande
Erfarenhet av lift-, entreprenad, Truck - eller fordonsbranschen.
Arbetat i bokföring programmet Fortnox. Ersättning
Provision kombinerat med fast lön Så ansöker du
Ansökan ska innehålla personligt brev och CV.
Urval och eventuell kallelse till intervju kommer att ske löpande under ansökningstiden, så skicka in din ansökan redan idag!
För mer information besök gärna www.maskinexperten.com
Typ: Heltid/Tillsvidare
Plats: Fjärås
Lön: Provisions lön kombinerat med fast lön.
Tillträde: Omgående
Vänligen skicka din ansökan till marcus@maskinexperten.com
eller via ansök-knappen.
Frågor angående tjänsten besvaras av VD Marcus Berg på 0736-203939.
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Mejla in CV och Personligt brev
E-post: marcus@maskinexperten.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reservdelssäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maskinexperten Scandinavia AB
(org.nr 559170-9422) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Marcus Berg marcus@maskinexperten.com 0736-203939 Jobbnummer
9669534