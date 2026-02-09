Reservdelssäljare till Labotek
2026-02-09
Om Labotek
Labotek Nordic arbetar med försäljning, installation och service av maskiner till plastproducerande företag runt om i Sverige. Verksamheten präglas av teknik, precision och ett nära samarbete med kunder som ofta har höga krav på tillgänglighet och leveranssäkerhet.
Nu söker Labotek Nordic en reservdelssäljare som vill ta ett tydligt ansvar för reservdelshanteringen kopplad till våra maskiner och installationer. Rollen är en viktig del av eftermarknaden och har stor betydelse för att våra kunders produktion ska fungera utan onödiga avbrott.
Om rollen
Reservdelstjänsten är en central funktion hos oss på Labotek och hanterar både akuta och planerade beställningar av reservdelar. Arbetet innebär löpande kontakt med kunder, leverantörer och interna tekniker för att säkerställa att rätt komponent identifieras, beställs och levereras i tid.
Många beställningar är tydliga och strukturerade, men en återkommande del av arbetet består av att identifiera rätt reservdel även när underlaget är begränsat. Det kan handla om äldre maskiner, speciallösningar eller situationer där kunden inte fullt ut kan specificera behovet. Rollen innehåller därför ett naturligt inslag av tekniskt efterforskningsarbete och kräver förmåga att arbeta metodiskt tills rätt lösning är på plats. Arbetet är varierat och kräver både struktur och flexibilitet. Flera ärenden pågår ofta parallellt och behöver prioriteras utifrån kundens situation och leveransförutsättningar.
Bakgrund och kompetens
Vi tror att du har en teknisk grundförståelse och ett intresse för hur maskiner och komponenter fungerar i praktiken. Kunskaper inom mekanik, elektronik eller andra teknikslag är värdefulla men behöver inte vara på specialistnivå.
Erfarenhet från reservdelshantering, teknisk support, service, verkstad, produktion eller innesälj i teknisk miljö är ofta en bra bakgrund. Viktigast är förmågan att sätta sig in i tekniska sammanhang och arbeta lösningsorienterat.
Rollen innebär daglig kontakt med både svenska och internationella leverantörer och kunder, vilket gör att god svenska och teknisk engelska behövs i arbetet.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, ansvarstagande och har ett naturligt lösningsfokus. Uthållighet och tålamod är viktiga egenskaper när svaren inte är självklara och ett visst mått av envishet är ofta en styrka i arbetet.
Förmågan att prioritera och behålla överblicken även när flera ärenden pågår samtidigt uppskattas, liksom en serviceinriktad och tydlig kommunikation gentemot både kunder och kollegor.
Organisation och arbetssätt
Rollen är en nyckelfunktion hos oss på Labotek och har stor betydelse för eftermarknaden. Arbetet bedrivs i nära samarbete med tekniker, säljorganisation och externa leverantörer.
Denna rekryteringsprocess
I denna rekrytering samarbetar Labotek Nordic med HIREQ. För ytterligare information kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi ser fram mot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
